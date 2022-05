Especialista médicos mexicanos son reconocidos mundialmente

Definitivamente sí, máxime que en nuestro país contamos con especialistas reconocidos a nivel mundial al grado de que muchos extranjeros recurren a los servicios médicos particulares en México para llevar a cabo tratamientos y diagnósticos más certeros, además de una atención más adecuada que considera a las personas como seres humanos y no como un simple número.

Es momento de pensar en nuestras y nuestros médicos como auténticos héroes que diariamente ponen su vida en riesgo por estar cerca de enfermedades infecciosas además de jornadas extenuantes que han llegado a demostrar que repercute seriamente en su salud, ya que entienden que un error de ellos se puede pagar hasta con una vida. Eso lo demostraron durante la pandemia, en la que, sin insumos, instrumental médico e infraestructura adecuada, dieron atención de primer nivel a miles de familias desesperadas por salvar la vida de sus familiares.

Todos creímos que después de la demostración de su trabajo en la pandemia, una vez que todo volviera a su normalidad y con la tranquilidad de tomar decisiones pensadas, se darían las mejores condiciones laborales que durante muchos años ha solicitado y exigido todo el personal médico, ya que en sus peticiones no va sólo un interés personal sino la mejora de circunstancias para todos los pacientes a quienes se les prometió que, a estas alturas, ya tendríamos un servicio médico a la altura de Dinamarca.

El contratar médicos cubanos no sólo es lesivo por sí mismo, sino por los discursos en los que se ha descalificado a médicos mexicanos en aras de mantener un régimen a través del pago de personal médico. Tenemos miles de médicos desempleados o contratados como eventuales para no hacerse cargo de las prestaciones que les corresponden, es por ello que se requiere de forma urgente que todos los recursos que se destinarían a médicos extranjeros que no demuestran estar por encima de los nacionales, se utilicen en mejorar el sistema de salud empezando por las condiciones del personal que, con lo hecho hasta ahora, han demostrado estar muy cerca del heroísmo.