Lo elemental de la música

A pesar de que la vida en ocasiones te pone pruebas difíciles, la clave del éxito en cualquier ámbito, es la decisión, la pasión y la perseverancia. Y es que esos tres aspectos, son capaces de hacerte volar alto y cumplirte cada una de las cosas con las que alguna vez soñaste.

Así es como Julión Álvarez ha seguido abriéndose camino en la música, y ha logrado vencer todas las barreras que se le han presentado. Guiado por su pasión y sus ganas de contagiar al público que durante tantos años lo ha acogido con su música, el originario de Chiapas, ha mantenido su camino en esta industria.

Además, es precisamente a través de sus canciones, que Julión ha creado un lazo inquebrantable con su gente y mismo que hoy lo lleva a un punto de máxima felicidad, consecuencia del gran recibimiento que México y el mundo le han brindado.

“Se siente muy bien, se siente la felicidad por el hecho de que otra vez las cosas están volviendo a la normalidad y que la gente esté ahí con nosotros, que el cariño no cambió”.

Sin embargo, la popularidad llega a ti cuando menos lo esperas, y en un abrir y cerrar de ojos, pasas de soñar algo a hacerlo realidad a lo grande.

“No se siente, no se da uno cuenta porque uno va y toca puertas con mucha ilusión y uno no se da cuenta. Yo me acuerdo que en ese entonces veía a Julio Preciado, y estaba a todo lo que daba y bendito dios, poco a poco se fue dando nuestro éxito, pero no se siente”.

Y a pesar de que el éxito llegó de forma inesperada para el artista, se ha sabido mantener con los pies en la tierra y sus convicciones firmes para seguir ofreciendo fiestas inolvidables a través de sus canciones.

Pues una de sus filosofías más grandes de vida es “Creer y Levantarse”, pues así como un día estás en la cima, en un abrir y cerrar de ojos puedes caer muy bajo, pero la constancia y la evolución en la música y en la vida, están determinadas por la fuerza con la que creas en ti, y la fuerza que tengas para levantarte y seguir adelante.

Y Julión Álvarez ha sido la prueba constante de ello, de que no importa en que situación te ponga la vida, y que tan difícil sea el camino que atravieses, lo realmente importante es no bajar la guardia y no perder las ganas de seguir.

“Hay diferentes situaciones por las que nos toca estar sin plataformas, pero uno va viendo como abrirse camino y levantar la mano y seguir, la clave está en no rendirse y que te siga apasionando lo que haces”.

Ahora, el mexicano regresa a la escena con “Una raya más al tigre” a dueto con Banda Elemental, personas que formaron parte importante del inicio de la carrerar de Julión.

“José Cruz Lizárraga es un gran amigo, y uno de los primeritos que estuvo en los inicios de mi carrera. Cuando yo llegué a Mazatlán por primera vez hace 20 años, su familia me dio posada, y se convirtieron en una segunda familia para mi. Y ahora, 20 años después y con esos lazos que siempre nos han unido, es como se logró esta colaboración”.

El nuevo tema, habla de una persona que ha enfrentado grandes dificultades en la vida, pero que no tiene miedo de enfrentar las que estén por venir, porque la perseverancia puede llevarte lejos.

Es así, como Julión se mantiene vigente y demuestra a través de su música, lo más elemental de este arte y como ponerle corazón a las cosas, te lleva a la cima y te mantiene en el punto más alto.