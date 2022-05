¡Pronostico goliza!

¡Ya comienza la gran fiesta de la transformación! Ganaremos las gubernaturas en disputa, vencerá la esperanza, que no quepa duda: este 5 de junio el pueblo de México saldrá a las urnas a seguir respaldando la Cuarta Transformación, porque el pueblo de México ya se hartó de que el PRI y el PAN sigan robando y mintiendo.

Las mediciones más recientes y públicas, algunas incluso realizadas por medios de comunicación, coinciden con las propias lecturas que realiza el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Vamos a ganar y de esa manera se fortalecerá el proceso de transformación que inició con las elecciones del 2018.

Le diremos adiós a la injusticia, la corrupción y a los malos gobiernos. Vamos hacia un camino de todo nuevo hacia un proyecto justo, centrado en las necesidades sociales y enmarcadas en el Proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ciudadanos tendrán la última palabra el próximo 5 de junio cuando acudan a las urnas para elegir gobernador en las seis entidades que están en juego, de seguir la tendencia actual y según las encuestas, Morena ganará.

No más engaños; no más injusticias; no más corrupción; no más saqueo; no más sufrimiento. Para que se acabe la corrupción, para terminar con los amiguismos y el robo indiscriminado, votemos Morena.

La alianza se desmorona. Habrá un voto de castigo a PRIAN y MC por traidores. La mafia del PRIAN se está quedando sin espacios para hacer negocios al amparo del poder público. El seis de junio perderán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a defender la democracia de manera radical y pacífica. Este 5 de junio el movimiento de transformación se alzará una vez más con la victoria a pesar de los fallidos intentos de la oposición.

Las encuestas, los mítines, el ánimo de la gente en los seis estados hablan de la victoria. Llevamos muchos años resistiendo los fraudes electorales, los intentos de imposición, la compra de votos.

De acuerdo con las principales encuestadoras las elecciones están prácticamente cerradas y definidas con una clara tendencia de Morena como ganadora.

¡Ya falta muy poco! El cambio verdadero está cada vez más cerca en Hidalgo; en julio llega Julio Menchaca e Hidalgo será territorio 4T. Con Menchaca la transformación será una realidad para todas y todos.

Los números, las evaluaciones, el ánimo de la gente está con una gran disposición para que ya haya alternancia, pero más que alternancia es un cambio de régimen de verdad en el estado. Como dice Julio Menchaca: “el compromiso es hacer diferentes las cosas, esa es la aspiración, las ganas que tiene la gente de que se utilice bien el dinero público, de que sea un gobierno austero, honesto, que se combata eficientemente la corrupción, que se atiendan las necesidades más sentidas de la población”.

En Aguascalientes tendremos gobernadora, Nora Ruvalcaba, cambiará para bien la vida de las y los hidrocálidos. Aguascalientes será territorio de la 4T.

El PRIAN sabía que tenía 5 gubernaturas perdidas y aseguraba que ganaría Aguascalientes. Hoy ya saben que no, que Morena ganará, por esos están desesperados.

El pueblo ya decidió votar por Américo Villareal; porque él hará que los recursos se inviertan en beneficio de las y los ciudadanos. Este 5 de junio llegará la 4T a Tamaulipas.

También vienen buenos tiempos para Quintana Roo, tiempos de esperanza. ¡Falta muy poco! Este próximo 5 de junio, los ciudadanos haran historia con Mara Lezama.

Además, la gente ya decidió. Todos irán con Marina Vitela, porque Durango merece un gobierno honesto y comprometido con su pueblo. Falta poco para que las y los duranguenses tengan un cambio verdadero.

Y con un gobierno digno y emanado del pueblo, Salomón Jara Cruz marcará el inicio de la 4T en Oaxaca

La voz de todas y todos los candidatos de Morena se ha hecho escuchar a lo largo de la contienda. Cada uno de ellos impulsará la transformación y el mensaje ha sido rotundo, comprometido: ¡claro que se puede vivir mejor en cada uno de los estados que ganará Morena.

“Tres compañeras de primera, tres compañeros de primera, estamos seguros de que la Transformación de México avanza”, como dijo la Doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad de México en días recientes.

Salgamos este 5 de junio a votar por la esperanza.

Que las elecciones sean limpias, pacíficas y libres.

Estamos en la recta final. La campaña ya la ganamos, pero se tiene que materializar en votos, por eso hacemos un llamado más a la ciudadanía para que cuide su credencial de elector, que no la entregue por nada, sabemos que todos aquellos que quieren que haya esperanza en los estados que están en contienda no venderán su voto.

Participemos sin miedo en esta fiesta democrática. Las grandes transformaciones históricas se caracterizan por la participación del pueblo.

¡Votemos sin miedo! ¡Votemos todo por Morena en los seis estados del país!