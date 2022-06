En “Tebas Land” te vuelves cómplice, testigo y juez de un violento crimen

Uno de mis teatros consentidos y que le tengo tanto cariño es el Foro Shakespeare, porque es un lugar íntimo, acogedor y porque ahí grabé varios programas con los que me estrené como productor de tv. Pero eso ya se los conté anteriormente.

Pero este fin de semana me quede con la boca abierta, fue una sensación que solamente las he vivido pocas veces con algunas puestas en escena como esa, hace que se te erice la piel, estas atento a cada detalle, porque en el fondo sabes que eso es importante para que no se te vaya nada.

La obra de la que hablo es de “Tebas Land”. Al leer el título, me preguntaba ¿Por qué se llamará Tebas Land? Soy de los que no me gusta leer la sinopsis para que no me genere falsas expectativas. Y me seguía preguntando en mi cabeza ¿Por qué Tebas, por qué?

Hasta que llegue el sábado a la función de las 17:30 hrs. Obviamente ingresamos a la sala y de entrada ves como en el escenario se encuentra una reja rectangular que encierra una cancha de basquetbol y en ella un muchacho.

Ubicas rápidamente tu lugar, esperas a que los demás hagan lo mismo, mientras están dando la primera y segunda llamada. En el momento que dan la tercera, sale de un costado Mauricio García Lozano -quien es el escritor-, dando la bienvenida, y haciendo una aclaración sobre la obra que veremos.

Creando una atmósfera de que la persona que está dentro de la reja es un reo, y que le dieron permiso de hacer teatro fuera del penal. Aunado a esto, indica que hay personal de seguridad vestidos de civiles custodiando la obra. La gente se sorprende y voltea para ver quienes eran los guardias.

La experiencia se vuelve muy interesante, una vez comenzando la obra con todas las explicaciones anteriores. Nos damos cuenta de que es parte de una ficción, pero muy bien llevada a cabo. La trama cuenta la historia de una joven que se dedica al sexo servicio y es encarcelado por matar a su padre.

Y un escritor desea tener la inspiración para su próximo proyecto con la historia de este joven parricida interpretado por Manuel Cruz Vivas. Uno de repente se vuelve juez y parte de la historia, y nos hace reflexionar si el castigo es justo o no, ya que al exponer las circunstancias que llevaron a asesinarlo, uno se pone a pensar muchas cosas.

En la historia el escritor y el reo se llegan a estrechar una amistad tan estrecha que surge un amor entre ellos, pero que los dos saben que no será fructífera. Te llevan del ensayo del actor y escritor, a la entrevista del reo con el escritor, de una forma que se entiende todo perfectamente.

Repito, no se puede escapar nada. Y ahí entendí todo el sentido porque escogieron el nombre de Tebas y la reinterpretación del mito de Edipo, ah, pero eso lo tienen que descubrir por ustedes mismos. El texto es del dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco y la producción es de María Inés Olmedo.

Y la dirección es de Mauricio García Lozano. Esta llegará a su fin el próximo 26 de junio, ósea, quedan pocas semanas para que la disfruten. En serio, véanla, critíquela, y corran la voz. Las funciones son de jueves a domingo. No se la pierdan

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.