PolíticaConfidencial ante “caliente” clima político, AMLO responde con canciones

AMLO distrae con su playlist. Mientras se discute el alza de productos básicos, los problemas en Pemex, los escandalosos audios de Alejandro Moreno donde embarra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y al senador Manuel Velasco, los narco-retenes… el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en sus redes sociales la lista de canciones que ha pedido se difundan en video en sus conferencias de Palacio Nacional. Hay prioridades…

RENÉ BEJARANO volvió por sus ligas… perdón, por sus fueros. Famoso por embolsarse no solo el dinero de empresarios, también hasta las ligas, el ex secretario particular del presidente López Obrador ha mantenido un activismo a través de una organización, afín a la autodenominada 4T. Pero este martes dio una sorpresa: visitó en Bucareli al secretario de Gobernación. ¿Será el regreso del profesor a la política activa, pero ya como operador de grandes ligas?

MARGARITA RÍOS FARJAT y Hugo López Gatell. La ministra de la Corte propuso un proyecto de sentencia en el que valida que jueces de todo el país puedan ordenar la vacunación contra covid-19 a todos los niños de cinco a 11 años de edad. Aunque tarde, la resolución, si recibe el respaldo mayoritario, finalmente da la razón a los padres que así lo exigían, frente a la negativa del subsecretario de Salud.

PÍO LÓPEZ OBRADOR y el paso de tortuga de José Agustín Ortiz Pinchetti. Resulta que el hermano presidencial envuelto en “videoescándalos”, en cuyo caso un juez dio un plazo de 60 días a la FGR para que determine si procede o no penalmente, no es el único. Resulta que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) integra carpetas de investigación en casos supuestamente relevantes, entre ellos el de influencers, artistas y youtubers que promovieron el voto a favor del PVEM en las elecciones de junio de 2021. Claro, como los verdes son aliados del poder…