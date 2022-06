A través de la historia

Si algo he aprendido a través de los años, es que cuando haces las cosas con el corazón, es más fácil alcanzar la cima. Así fue como Carlos Vives, se consagró como uno de los representantes más importantes de la música latina.

El colombiano, se ha permitido soñar en grande al tiempo que trabaja incasablemente para lograr todas y cada una de sus metas en la música, incluso la de fusionar sonidos y hacerlos suyos frente a una sociedad que es musical por naturaleza, “cuando yo hice mi música y decido trabajar con los ballenatos pensando en inventarme mi música moderna yo sentía que no había posibilidad de que eso pudiera gustar en otras partes, y entonces cuando yo escogí este camino pensé que no iba a ser reconocida mi música y aquí fue el primer país donde me jalaron y donde llamó la atención lo que habíamos hecho y eso fue una lección para nuestra industria y ser queridos aquí y que nos trajeran una, dos, tres veces, fue un triunfo”.

Con esas agallas y la pasión que siempre lo han caracterizado, es como Vives le apostó a crear su propia armonía musical y triunfar con ella en Colombia, México y el resto del mundo, “hicimos un nuevo mundo, donde unimos el mundo de lo tropical y el mundo del pop, nosotros llegamos para unir esos dos mundos y eran canciones más románticas porque además de todo se podían bailar, y marcamos una diferencia de todo”.

Y tal cuál lo confirma el colombiano de viva voz, esa tropicalización del pop marcó la diferencia y se volvió un insumo importante para la música urbana y latina como la conocemos hoy. Además, en cada una de sus canciones ha logrado crear una conexión íntima entre quienes lo escuchan y la música misma, pues de eso se trata este arte, de compaginar sentimientos y combinarlos con lo placentero de bailar una canción romántica.

“No hay mejor que hablar de amor y poder bailar y sentir a la persona que amas. Lo que la gente ve en nuestros conciertos es eso, y es que le damos a la gente muchas alegrías, somos pueblos alegres y nuestra música se vuelve esa celebración”.

Y esa energía se siente en cada proyecto nuevo del colombiano, tal como en ‘Cumbiana II’, un nuevo álbum en el que se entrega a los placeres de la cumbia en su esencia mezclada con la de Vives y los géneros con los que ha experimentado a lo largo de su carrera, “no es un disco exactamente cultural, ni típico, es un disco de música moderna que tiene su insumo en toda la cultura de la música colombiana”.

Así que con este album recién lanzado, es como Carlos Vives mantiene vigente su amor por Colombia y por la música y demuestra que mientras sus canciones nos toquen el corazón, vivirán a través de nuestra historia.