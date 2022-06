Tres Méxicos, un solo proyecto

Este domingo se celebrarán elecciones en seis entidades: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en las que el padrón electoral global es de más de 11 millones de ciudadanas y ciudadanos llamados a las urnas.

Es de suma importancia que en estos estados se ejerza y se respete la voluntad y, sobre todo, la participación ciudadana, ya que históricamente en nuestro país participan aproximadamente en una elección presidencial poco más del 60 por ciento, mientras que en elecciones estatales la participación en el mejor de los casos supera el 50 por ciento.

Por ello, si se logra que el 85% de los habitantes de estas entidades acuda a las urnas será histórico y transformarían radicalmente la vida democrática y de participación en nuestro país.

En esta columna reiteradamente se ha señalado que el sistema de partidos políticos en México está agotado, está obsoleto y, sobre todo, no representa un incentivo para los ciudadanos, por lo que no se sienten representados, no se identifican, así lo señalan diversos estudios de opinión y encuestas y esto se ha visto reflejado en elecciones pasadas, en las que el porcentaje de abstencionismo es muy elevado.

Recordemos que el en el proceso electoral de 2021 en nuestro país estuvieron en disputa 15 gubernaturas, de las cuales la coalición PAN-PRI-PRD perdió 13 de 15, si amigo lector, 13 de 15.

Morena ganó 11, el PVEM (aliado de Morena) 1 y Movimiento Ciudadano 1. Aquí es donde me gustaría detenerme.

La alianza Va por México no ganó ninguna elección en 2021, toda vez que en Chihuahua el PAN fue únicamente con PRD y en Querétaro contendió con Querétaro Independiente; en Nuevo León y San Luis Potosí ganaron Movimiento Ciudadano y el Verde , Campeche empate técnico Morena vs Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Morena, con la popularidad del actual presidente, arrasó en las urnas el año pasado, pero a un año de gobierno estas entidades (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Zacatecas y Tlaxcala) por mencionar algunas , se encuentran sumergidas y abandonadas en el fracaso económico, social, político y de seguridad. No hay una política social que atienda las demandas sociales de los sectores más vulnerables, ni se ha combatido la pobreza.

Por otra parte, la seudo alianza tradicional siguen en “caída libre” como lo señalan los resultados a la vista de todos los mexicanos. De hecho, el diario Reforma publicado diversas encuestas que los mexicanos no creen en esa alianza.

Y aquí me detengo con mayor profundidad: Movimiento Ciudadano es un partido joven que crece cada día y que construye con diferentes sectores en todo el país.

Hago tres reflexiones con mayor detenimiento:

¿Por qué meterlo en una alianza, que está claro que los mexicanos –de acuerdo con el Reforma- no quieren, no desean? No se identifican, no se sienten representados. Cuando hay un universo de electores, ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, mujeres, que merecen una opción, una alternativa diferente, en la que se identifiquen, crean, motiven e ilusionen por un mejor país para ellos, ellas, indígenas y personas con discapacidad, con oportunidades reales para todos.

Movimiento Ciudadano apuesta por asumir el papel que ha abandonado la alianza tradicional, por ciudadanos desencantados que no se sienten representados, por el universo de electores que no votan, que no participan. Apuesta por ser un verdadero opositor nuevo, un real y sólido contrapeso de la mal llamada Cuarta Transformación. Esa es la apuesta y con el tiempo se verán los resultados.