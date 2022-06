La Cumbre de las Américas: Otro error de política exterior de AMLO

A partir del día de hoy y hasta el 10 de junio, Los Ángeles, California, será la sede de la novena edición de la Cumbre de las Américas. Desde que fue convocada la postura del gobierno mexicano, especialmente del tabasqueño ha sido cuestionada.

La asistencia de la delegación mexicana ha mantenido una posición controversial, afianzando sus alineaciones políticas con naciones que han mostrado poco interés por las libertades y que más bien optan por violar sistemáticamente los derechos humanos.

Además, que esto puede liderar a un futuro contraproducente para nuestro país ya que las relaciones comerciales y diplomáticas deben mantenerse en excelentes condiciones con los Estados Unidos dado que es nuestro socio número uno. El 14.7% del total del comercio estadounidense es con México.

Desafiar a Estados Unidos y el intento de protección a las dictaduras en Nicaragua, Cuba y Venezuela es una estrategia fallida para las relaciones de México con nuestro vecino y visibiliza la poca sensibilidad con temas de derechos humanos que tiene el inquilino de Palacio Nacional.

El canciller Marcelo Ebrard ha confirmado que hasta que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden decida invitar a todos los países por igual, entonces López Obrador hará acto de presencia en la ciudad estadounidense. De otra forma enviará a una representación mexicana.

La presión que ha impuesto López Obrador sobre Biden, no tiene precedentes y mucho menos fundamentos, es una vergüenza para la nación. Puede incitar a que otros mandatarios no asistan y entonces Estados Unidos no podría llevar a cabo la Cumbre, prácticamente podría parecer que quisiera boicotear la reunión.

Lo último que México necesita es tener de enemigo al vecino de norte, tampoco arriesgar a enfrentarnos a tensiones diplomáticas que puedan desencadenar dificultades comerciales que repercutan directamente en los bolsillos de los mexicanos.

Es inaceptable la postura del tabasqueño en todos los sentidos, en principio no responder a la invitación, mantener en suspenso a pocos días de arrancar el encuentro y sobre todo imponer presión sobre al dirigente norteamericano por una causa que ni siquiera es defendible.

Desde Acción Nacional se espera una reacción positiva por parte de López Obrador para que la Cumbre pueda ser llevada a cabo de manera diplomática y pacífica. Al tiempo…