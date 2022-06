¡ Sí se pudo, contundente 4-2!

La gente respaldó contundentemente a la 4T y le dio la espalda a los traidores. ¡Que vergüenza la actuación de los gobernadores panistas en Aguascalientes, Tamaulipas y Durango!; resultaron peor que los priistas.

Los cambios se construyen de manera democrática. Gracias a los votantes Morena crece, ganamos Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, hay ventaja en Durango ( hasta el cierre de esta columna) y en Aguascalientes seguimos en la lucha, peleamos hasta el final.

Es la sanción que da el pueblo de México a los traidores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Finalmente, nuestras diferencias se han dirimido en las urnas.

Los resultados de ayer muestran que Morena continua creciendo; teníamos ya 18 entidades gobernadas por nuestro movimiento, y el día de ayer quedó demostrado que llegaremos a 24 entidades. Sigue avanzando el proyecto transformador de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

De nuevo agotamos la alianza perversa y corrupta del PRI, del PAN, del PRD. En las urnas la ciudadanía castigó a los traidores a México; así es la democracia.

La alianza “Juntos Hacemos Historia en Hidalgo (Morena, PT y Nueva Alianza han acabado con 93 años del PRI. ¡No hay mal que dure 100 años! “¡Sonríe Hidalgo, hoy ganó la democracia! ¡Celebremos juntas y juntos que hicimos historia, hicimos una gran campaña!” tuiteó Julio Menchaca, gobernador al vencer. Cada voto en este ejercicio da cuenta de la voluntad del pueblo que es quien ha ganado.

Hoy entramos en un proceso profundo de lo que hará Hidalgo en los próximos años con el apoyo y el respaldo popular. Hidalgo decidió y tendrá el gobierno que tanto se merec. ¡Ganó la esperanza!

Esta campaña la hemos hecho nuestra, mi reconocimiento a dirigentes, candidatos, militantes, simpatizantes, a cada uno de los que hacen parte de nuestro movimiento de regeneración y que han hecho posible que lleguemos a este momento.

Fuimos cerrando filas en torno al avance que está teniendo nuestro movimiento, un movimiento activo, civilizado, organizado, solidario. Morena ganó con la honestidad y el trabajo de cada uno de los gobernadores postulantes.

Enfrentamos el reto de evitar la normalización de la violencia política, y de nuevo derrotamos a la oposición porque lo suyo no es un proyecto, sino una alianza de complicidad para regresar a un pasado de saqueo.

Sabemos que la gente está harta de los gobiernos estatales del PRIAND, de su odio, sus mentiras, y sus traiciones a México, y el pueblo se los ha cobrado en las urnas. Y ha votado a favor de Morena porque quiere iniciar una transformación en su estado y así acompañar la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, en búsqueda de gobiernos locales honestos, con proyectos innovadores, comprometidos y al servicio de la gente. Hemos dejado muy claro cuál es la manera en que se hace política: del lado del PRIAND están las narrativas del miedo, del terror, las peores prácticas, la desinformación, el odio, tratando de restar votos a Morena. No han podido, lo cual demuestra el nivel de revolución de conciencias en el que vivimos.

Del lado de Morena, lo que hemos visto es el trabajo a ras de piso, en campo, cercano a la gente, la solidaridad, el compromiso con la palabra; hablar con la gente, estar cercanos, explicar porque las necesidad de un cambio en sus estados.

Ayer confirmamos que nuestro movimiento le pertenece al pueblo de México. En esta fiesta democrática la participación de todas y todos hizo la diferencia.

En Quintana Roo, Morena ganó gracias al voto del pueblo. Morena crece y se fortalece porque así lo quiso el pueblo. Aquí y ahora ¡Mara gobernadora! Quintana Roo tendrá a su primera gobernadora. En Durango hay ventaja de Morena; que también ganó en Tamaulipas, porque el mensaje del pueblo en las urnas fue claro y contundente.

¡Con una clara ventaja Morena crece y el Dr. Américo Villareal es el ganador! Hoy Tamaulipas ya tiene gobernador, y vienen tiempos de paz y esperanza para Tamaulipas.

En Oaxaca Morena ganó, y la Cuarta Transformación llegará con Salomón Jara Cruz. Hoy la gente de Oaxaca le dio un enorme gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador

Sigamos participando, sigamos construyendo un país distinto, sigamos haciendo historia, transformando la manera de hacer política. ¡Que siga la esperanza! ¡Que siga la 4T!

Celebremos el desmoronamiento del PRIANRD, el fin del viejo régimen, gracias al pueblo organizado y a un movimiento lleno de pasión, de entusiasmo, de compromiso.

¡Con el pueblo todo! ¡Sin el pueblo nada! No mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, esos son los principios de Morena, y también las y los millones de mexicanos que ayer votaron.