“Segismunda” y “Las Meninas”, dos joyas del teatro contemporáneo

Gran sorpresa me llevé esta semana cuando fui a ver cómo quedó el nuevo Círculo Teatral. Renovarse o morir, ese fue mi primer pensamiento cuando lo vi, quedó espectacular.

En esté gran recinto pueden ver interesantes producciones como la que se presenta todos los miércoles a las 20:30 horas; me refiero a “Segismunda”.

Una joven transexual de nuestros días con las palabras de “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca. Pero su historia comenzó cuando Segismundo estaba atrapado en una torre y Segismunda lo está en un cuerpo que no le corresponde y en una sociedad que no la acepta tal y como ha decidido ser.

Un texto de la dramaturga Claudia Tobo, quien también lo dirige y nos lleva a escudriñar en lo más oscuro del personaje a Óscar Piñero que nos lleva de la mano en varias etapas de la vida de este singular personaje, que hoy en día lo viven cientos de personas en todo el mundo. Es desgarrador y conmovedor a la vez.

Y nos hace reflexionar que debemos respetar las decisiones de cada persona. Otra joya que vi esta semana fue la puesta en escena de “Las Meninas: Santa Anna, la dictadura imperfecta”, vaya sorpresa que me llevé. De esta forma se debería impartir las clases de historia en la escuela. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Y aquí si se aplica que, si no aprendemos de la historia, se repiten los mismos errores. La trama cuenta la historia de tres mujeres de la alta sociedad mexicana de los años 1800, las cuales nos contarán los pormenores, con hechos reales la vida y obra de personajes que han dejado una huella en los anales de nuestro país.

No se imaginan lo divertido que fue para mi disfrutar esta obra, nunca supuse que fuera musical también, lo cual, le da un matiz y ritmo muy especial. Básicamente cuentan que Santa Anna fue un ilustre militar, pero que tomó decisiones equivocadas y hasta absurdas, lo cual México lo pago con casi la mitad de su territorio que era Texas y el norte de California.

Creo que deberían verla todos en la familia, porque aparte de entretener, instruye, sin tener que memorizar fechas y hechos, como nos enseñaron a nosotros. La dramaturgia es de Luis Huitron y Hugo Serrano.

Señores los felicito por extraordinario texto, irreverente e inteligente. La dirección es de Hugo Isaac Serrano quien guía a Cristina Cortés, Christian Escorcia y Luis Huitron a deshebrar la historia de esa manera tan divertida.

La música, es inimaginable lo que hacen con melodías y canciones ya conocidas, pero les cambian la letra para el personaje antes mencionado. Mañana es la última presentación de esta serie de “Santa Anna, la dictadura imperfecta”, en el Teatro Milán a las 20:30 horas.

Pero les tengo excelentes noticias, estas exquisitas damas vuelven con otra entrega que se llamará “Las Meninas: Maximiliano y Carlota, mártires del imperio”. Insisto estos títulos superan a la realidad. Esta será una nueva temporada que se estrenará el próximo 23 de junio al 28 de julio, en serio no se la pueden perder; y obviamente yo no me permitiré eso.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana