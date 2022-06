¿Por qué sí hay tiro en el 2024?

Este fin de semana comenzamos ya la carrera tumbo al 2024. Dependiendo que medio leas o a quien sigas en redes habrás leído que fue una derrota para el PAN, que fueron los errores del PRI o que simple y sencillamente somos una oposición chiquita que se alegra con tan solo 2 gobernaturas y la verdad es que si, celebramos, celebramos porque Morena no logró su objetivo, el 6 de 6.

Con Tere Jiménez de Aguascalientes y con Esteban Villegas en Durango, el Presidente recibió el mensaje fuerte y claro: Hay oposición y estamos firmes. El caso de Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, hubo, como ya lo señalo el PAN, la intervención ilegal, abierta, descarada del gobierno federal y también por su inacción ante la intervención de grupos delictivos.

En México ya no tenemos que ver Netflix para saber en donde gobierna realmente el crimen y no el Estado, y esto pasa frente a las narices del ejecutivo federal al que no se le ve ni un ápice de intención para cambiar algo. Morena está a gusto con la situación actual de violencia y caos.

Es por ello que con 2 victorias y 1 que va a enfrentarse a tribunales, estuvimos muy cerca de llevarnos la mitad y esto, aunque les duele, nos hacer salir a decir que ¡Si Hay Tiro en el 2024! Aun tenemos tiempo de organizarnos y tomar buenas decisiones para que ello ocurra.

En la parte de autocrítica que tanto nos exigen en las redes. No podemos seguir permitiendo que Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca sigan siendo entidades perdidas para el PAN. Hay que entender la realidad de la gente de ahí, fortalecer y exigirles a nuestros comités estatales y acompañar a liderazgos locales.

Como PAN no podemos seguir apostando a ganar solo con la Alianza. O el PAN se fortalece o la intención de ganar por nosotros solos o jamás volveremos a la silla grande.

En el 2023 vamos firmes para conservar como Alianza el Estado de México, pero de manera muy particular, decir que desde el PAN tenemos ya perfiles con experiencia que harían un gran papel como gobernadores del estado vecino, que lleva años encabezando cifras de violencia contra las mujeres, inseguridad y una muy profunda cultura de maltrato animal. Al Edomex le URGE un cambio.

Por último, desde la CDMX esto solo nos llena de valor y entusiasmo para seguir señalando cada error de los gobiernos de Morena, pero sobre todo de seguir trabajando para en el 2024 a lado de las y los capitalinos, ganar la Jefatura de Gobierno y darle a la capital una nueva cara, una vida forma de hacer las cosas y obtener resultados positivos que vuelvan a la CDMX, la mejor ciudad para vivir.