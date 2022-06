La música está hecha de sueños

La vida se compone de pequeños momentos, y cuando de música se trata, es importante hacer de estos pequeños instantes, grandes pasos para consolidarte como artista.

Sin embargo, no es una mentira que este arte está hecho de resistencia, de talento y de mucha pasión, y que sólo los más aguerridos resisten y logran quedarse en la cima y en el corazón de su público por siempre.

Así, es como María León ha marcado los pasos de su trayectoria artística, pues a lo largo de los años ha avanzado firme en su música y esa determinación es la que la ha llevado a convertirse en la gran artista que ahora es.

Y todo este trajinar, la ha llevado a alcanzar la “Alquimia”, un nuevo material discográfico en el que no sólo revela su esencia musical, sino que también significa un sinfín de sueños cumplidos para la mexicana.

Para mi es el disco de mi vida, hasta ahora le está yendo muy bien, pero le vaticino aún mejores cosas. Es un disco de duetos, pero es para mi el disco de mis sueños, porque pude colaborar con Gloria Trevi, con Yuri, con Rubén Albarrán, con La Josa, con Bronco, con Matisse, con Raymix, con Leonel García y es lo que me encanta porque todas las personas con las que soñé decidieron acompañarme en este disco de música inédita, toda compuesta por mi, entonces imagínate el compromiso.

Y eso demuestra lo comprometida que está María León con cada proyecto y muy segura de cada paso que da, y se aferra hasta que lo consigue, pues sin importar el algoritmo de las plataformas digitales, esta mujer se muestra aguerrida y confiada con su actuar.

Siempre hay que dar pasos firmes y ya si algo tiene que salir mal, pues ni modo, toca aprender y levantarse, pero siempre me he llevado cosas buenas, aunque el paso no haya sido exitoso, siempre rescato el final por el aprendizaje o porque se me abre un camino nuevo, entonces no le tengo miedo al fracaso y eso me hace dar pasos más firmes.

A pesar de todo lo conseguido personal y profesionalmente, la artista considera que aún le queda mucho por aprender, grandes caminos por recorrer y muchos géneros por experimentar en la música, pues la originaria de Guadalajara trabaja su mente al mil por hora, pensando en el siguiente paso en su música.

Tengo muchas ganas de hacer un disco de baladas como solista porque casi todo lo que he hecho es para bailar y es movido y me encanta, pero si tengo muchas ganas de abrir más mi corazón y hacer este disco de baladas, pero no sé si dentro del regional o en el pop, pero me gustaría adentrarme mucho más en las telarañas del corazón.

Y esto no habla más que de la pasión con la que la artista se conduce y demuestra hoy y siempre que la música está hecha de espíritu, de esfuerzo y de miles de sueños que aterrizados en el lugar correcto, en vez de convertirse en polvo de estrellas, se transforman en grandes éxitos que perduran a través de los años.