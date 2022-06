¡A construir la continuidad de la Cuarta Transformación!

La Cuarta Transformación avanza con paso firme en todo el país, ya son 22 de 32 entidades de la República que serán gobernadas por nuestro movimiento. ¡No hay marcha atrás!

El gran liderazgo, entrega, convicción y trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la decisión del pueblo de México de erradicar la corrupción están llevando a nuestra Nación a avanzar en la dirección correcta con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

La Doctora Claudia Sheinbaum puede darle de manera excelente seguimiento y profundizar la trasformación, de hecho ya ha declarado que lo más importante para ella es la continuidad de la Cuarta Transformación; lleva más de 20 años luchado en el mismo movimiento que el Presidente.

México está listo para tener una Presidenta con la trayectoria, integridad y honestidad de la Doctora Sheinbaum.

La ciudadanía sabe que Morena está gobernando por y para el pueblo. La ciudad de México ahora es más segura; la percepción de la inseguridad ha bajado, pasando del 92% al 67% en el 2022; la lógica ha sido cero impunidad y cero corrupción.

La Ciudad ha avanzado en innovación, investigación e inteligencia en materia de inseguridad para trabajar por la transformación de nuestro país.

Además, nunca más viviremos bajo un Estado que reprima y silencie voces; nuestro movimiento mantiene la memoria viva para actuar siempre con justicia; con nuestro movimiento el pueblo decide, opina, participa y es poder.

Somos parte de un movimiento de transformación que acaba con los privilegios y transforma el poder de unos cuantos para beneficiar al pueblo en general.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha fijado con valentía su postura de no promover bloqueos, exclusiones ni discriminación a ningún país de América; México quiere la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos.

Su liderazgo avanza… de acuerdo con la empresa global de inteligencia Morning Consult el presidente de México cuenta con una aceptación ciudadana de 66%, solo superada por el primer ministro de India. Contamos con un Presidente excepcional, con principios y la clara convicción de servir a su Nación bajo tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor al prójimo.

Ayudar al prójimo es la clave para avanzar en la Cuarta Transformación. Nunca más el pueblo será subestimado, porque los tiempos han cambiado, además sabemos que las mujeres particularmente merecen espacios en todos los ámbitos y nuestro movimiento trabaja firmemente por garantizar todas las condiciones para que logren sus metas.

Como dice la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, “una mujer puede ser presidenta, ingeniera, astronauta; porque la igualdad sustantiva implica que las mujeres estamos capacitadas para desarrollar cualquier actividad, y debemos generar las condiciones para que así sea”.

La transformación avanza; en 2018 ganamos Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México; en el 2019: Baja California y Puebla; en el 2021: Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; y en el 2022 hemos ganado Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

Continuaremos llevando la transformación a más y más Estados. Que no quepa duda, ¡Todo México se pintará de guinda! Ganaremos en el 2023 las elecciones del Estado de México y Coahuila, y en el 2024 las 12 gubernaturas en juego y la presidencia de la república.

Sin embargo, los que hacemos parte de este movimiento, no podemos dejar de mencionar la compra de votos, la violencia e intimidación que marcaron las jornadas electorales en los municipios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, apoyamos las medidas legales que se emprendan y llamamos a las autoridades electorales a su imparcialidad.

Sabemos que la resistencia al cambio es dura, agresiva, porque no se trata solo de un cambio de gobierno, sino de régimen.

Gracias al pueblo Morena crece y avanza a paso firme hacia la trasformación. Sigamos participando, construyendo un país distinto, y transformando la manera de hacer política. Que siga la esperanza, que siga la 4T.

Con unidad y movilización, juntos continuamos haciendo historia.