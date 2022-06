México pagará precio muy alto por quedar bien con pares dictadores

La decisión del presidente López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas sin duda fue una pésima señal que pone a México en evidente desventaja respecto a los países que sí asistieron representados por sus primeros mandatarios. Es oportuno destacar que en la celebración de este tipo de reuniones se toman importantes decisiones en materia geopolítica, económica, así como la planeación de estrategias de cooperación entre las naciones participantes.

El Presidente López Obrador debe tener presente que la Cumbre de las Américas no es un club de amigos, sino un espacio en el que se construye en favor de la democracia, del desarrollo de la región y en beneficio de los pueblos.

Tomar como rehén a nuestro país si no se cumplen sus caprichos y condicionar su asistencia si no se confirmaba la presencia de países dictatoriales como Cuba, Venezuela y Nicaragua, es no entender la política exterior que ha caracterizado a México por años.

Al enviar solamente al Secretario de Relaciones Exteriores, no se abona a la unidad y se relega a nuestro país a un segundo plano en la agenda continental, dejando de lado el lugar de liderazgo que hemos construido durante décadas.

Esta novena Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, es la primera que se organiza desde 2018 y la inasistencia de López Obrador merma la posibilidad de sumar a México en los acuerdos y compromisos a los que se llegó en materia de crisis migratoria, políticas medioambientales y situación financiera de la región.

Hay que recordarle al Presidente de la República, que este tipo de encuentros permiten la interlocución directa con sus pares, lo cual es fundamental para la consolidación de las relaciones binacionales. Las naciones participantes de América deben promover soluciones comunes ante los retos que se enfrentan luego de la pandemia.

Con su ausencia, México pagará un precio muy alto por quedar bien con sus pares dictadores, y echa por la borda el liderazgo de nuestro país; un costo que al final acabaremos pagando todos los ciudadanos.