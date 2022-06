¿Y el Puerto Profundo de Tuxpan?

Muy bueno el rescate y proyección de Coatzacoalcos a 500 años de su fundación, pero no todo es el sur, en la región huasteca, en el lugar donde el general Lázaro Cárdenas en 1938 diseñó la creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), emblema de nuestro nacionalismo, hay una asignatura pendiente.

Tuxpan, puerto habilitado para el comercio de altura por el Presidente Benito Juárez en octubre de 1861 ante la inminencia de la invasión extranjera, ha sido relegado en su proyección por la “mafia del poder” que ha manejado el sistema portuario nacional por décadas, su anhelado Puerto Profundo, la expansión portuaria hacía el mar convertiría a este puerto en un nuevo polo de desarrollo regional, pero los anhelos de los huastecos no han sido escuchados.

Desde finales del siglo XIX, Porfirio Díaz proyectaba impulsar a Tuxpan como puerto internacional con mayor infraestructura, pero como lo afirma la historiadora y cronista María Luisa Herrera Casasus, la suegra de don Porfirio, Agustina Castellot de Romero Rubio le dijo a su yerno el Presidente de la República “si impulsas el puerto de Tuxpan, arruinarás el futuro de mi pueblo de Tampico”, siendo así, como Porfirio Díaz construyó el puerto de Tampico, el que ya previamente había recibido impulso de otro dictador, Antonio López de Santana, por lo que los lugareños le pusieron a esta localidad en 1823 “Santa Ana de Tamaulipas”, la que hoy es Tampico.

Porfirio Díaz le dio también impulso al puerto de Veracruz para lo que buscó a su contratista preferido, el Lord inglés Weetman Pearson quien construiría los rompe olas, diques y muelles de acero que inauguraría con pompa don Porfirio en 1902, sellando una relación de complicidad con la compañía de Pearson “El Águila” el viejo pacto de las élites corruptas del país con las compañías extranjeras.

Vicente Fox con el propio príncipe de Inglaterra un siglo más tarde, develarían la escultura de Peraza de Porfirio Díaz en el puerto de Veracruz, en su reconocimiento y conmemoración de su histórico respaldo al desarrollo portuario de este lugar. Mientras el puerto juarísta de Tuxpan, donde como capital del estado en 1914se dieron los primeros pasos previos a la expropiación petrolera con los decretos de Cándido Aguilar como gobernador y de donde partió también el histórico Yate”Granma” con Fidel Castro y el “Che” Guevara hacia la revolución cubana, sigue siempre aspirante.

El puerto que abrió Benito Juárez, ha sido relegado históricamente, primero por el porfiriato y luego en el México contemporáneo por “la mafia del poder portuario” de este país. El puerto profundo de Tuxpan, la proyección a gran escala de lo que sería un nuevo polo de desarrollo regional en el norte de Veracruz sigue siendo un tema pendiente en la agenda del desarrollo nacional, que podría contribuir a generar el crecimiento económico, portuario y social que requiere el país y que le haría justicia a la histórica huasteca veracruzana, tierra de huapango, son y a la que le falta el desarrollo que se merece, la 4T tiene la última palabra.

Arrecian los ciber ataques

Mucho se habla de los ciberataques que reciben las empresas en cualquier parte del mundo, pero poco se menciona sobre los que van dirigidos directamente a los vendedores y proveedores de las empresas y no a la organización. Me refiero a los ataques a la cadena de suministro los cuales, erróneamente, se suelen pasar por alto pero que pueden causar severos daños a las operaciones de las compañías si no se prevén o atienden de manera inmediata.

De acuerdo con T-Systems México y su Chief Information Security Officer, Eduardo Hernández, los ataques a las cadenas de suministro aumentaron un 60% en lo que va del año siendo las principales afectaciones los proveedores de servicios de telecomunicaciones, de logística locales y de internet, tendencia que seguramente se mantendrá o ascenderá ya que, según Hernández, debido a la dependencia que existe dentro de las cadenas de suministro a los softwares de código abierto lo cual facilita a los ciberdelincuentes encontrar una vulnerabilidad y aprovecharla. A contactar a su proveedor de ciberseguridad favorito.

Vallarta Zero Energy

Aquí le daba cuenta de la construcción y expansión aeroportuaria que a nivel mundial avanza a un ritmo de hasta 10%, de acuerdo con OAG, consultora en inteligencia de mercado del sector aéreo. Pues bien, le puedo adelantar que esta tendencia será uno de los temas más conversados en Passenger Terminal Expo en París del 15 al 17 de junio, un evento considerado como los Oscar de la industria de los aeropuertos y en el que México tiene mucho de qué hablar, en particular, sobre una nueva visión en la manera de concebir las terminales aéreas: con arquitectura sistémica.

En medio de este evento, ya le había mencionado que Puerto Vallarta albergará el primer aeropuerto encaminado a ser Zero Energy en México, un proyecto del despacho mexicano LBR&A, liderado por el arquitecto Benjamín Romano, quien precisamente se encuentra en París para intercambiar conocimientos y hablar sobre las características de este proyecto, como consumo energético 40% menor en comparación a otros aeropuertos.

Esta terminal perteneciente al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y mediante este proyecto busca conjuntar una arquitectura de vanguardia que neutralizará sus demandas energéticas de forma gradual a partir de su apertura a finales de 2024. No lo perdamos de vista. Tome nota.

Libertad cumple 62 años

Nació bajo el concepto de Caja Popular, dando respuesta a las necesidades del segmento financiero popular en México. Con el paso de los años evolucionó y se convirtió en el 2008 en la primera Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) con registro y hoy es la más grande de país, incluso comparada con un banco.

Cuenta con casi 2.5 millones de clientes, más de 2 mil colaboradores y presencia en 24 estados del país. Para festejar este aniversario, anunció la capitalización por más de 400 millones de pesos, monto que le permitió recuperar un nivel de capitalización 1, superior al 131 por ciento conforme a la CNBV de Jesús de la Fuente.

Asimismo, Libertad tiene más del 38 por ciento de la captación total de ahorro de todo su segmento y representa alrededor del 30 por ciento de la cartera de crédito del sector, principalmente de consumo. Próximamente anunciará su primer tarjeta de crédito y otras novedades tecnológicas para profundizar su servicio con los clientes.

Secuelas de la pandemia

Y ya para terminar le platico que en el marco del Foro Global de Beneficios, realizado en Miami, Fl. se hizo alusión a las consecuencias emocionales que dejó tras de sí la emergencia sanitaria, dando a conocer que ésta disparó al triple los niveles de estrés entre los empleados, de ahí que actualmente el salario emocional resulte más importante para ellos y den mayor valor a su bienestar emocional.

Concepción Hernández, directora de Beneficios de Lockton México sostiene que el consultor de seguros que representa, se está enfocando en proporcionar a los empleados una serie de herramientas flexibles de bienestar en cuanto a salud mental y temas financieros; además de enfatizar que en nuestro país los principales beneficios que buscan los colaboradores hoy día son seguros de gastos médicos mayores, retiro voluntario, planes de pensión y seguros de vida.

Tan sólo en nuestro país, el 77% de los colaboradores prefirieron seguir trabajando desde casa para evitar riesgos innecesarios, a la vez que dio a conocer las 5 iniciativas esperadas por los empleados en el trabajo post-COVID19, entre las que destacan: 67% desea proteger su salario, el 58% tener un seguro de salud, el 52% implementar políticas de salud y seguridad de protocolos, mientras que un 34% solicitó tecnología y equipo de trabajo para seguir laborando de manera remota y el 32% propuso mayor entrenamiento.