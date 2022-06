Por la integración del Caribe: WTTC

Se llevó a cabo el foro de sustentabilidad e inversión del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en la capital de Puerto Rico, aquí las naciones del caribe representados por empresarios del sector turístico se reunieron para analizar las políticas públicas y privadas en materia de sostenibilidad, así como las acciones necesarias para incentivar la inversión regional y hacer una zona más competitiva turísticamente a nivel global.

Entre las propuestas más destacadas estuvo la de Frank Raineri, empresario dominicano del Grupo Punta Cana, quien urgió la necesidad de hacer una integración tangible del Caribe, es decir, desde la IP presionar a los gobiernos de los países de la región, para flexibilizar los viajes entre las propias islas y regiones de las Antillas.

Hoy en día para viajar entre Puerto Rico y Cuba, por ejemplo, hay que volar a través de Panamá, o bien de Estados Unidos y México; para llegar de Jamaica a Cancún hay que volar a través de la Florida en la Unión Americana, además, que cada país tiene un proceso de visado distinto y las tasas aeroportuarias son de las más elevadas en el mundo.

Su iniciativa es entre otras cosas, buscar a futuro un visado común para la región, buscar la inversión de líneas aéreas de bajo costo que conecten al Caribe de punto a punto y lograr consolidar una zona turística compleja, dejar de competir entre destinos caribeños y aquilatar un multidestino que permita a los viajeros –sobre todo los de otros continentes—pernoctar 14 noches en distintos destinos en un solo viaje, como sucede en Europa en el espacio Schenghen.

En esa propuesta coincidieron tanto Julia Simpson, CEO de WTTC como Maribel Rodríguez, VP del mismo organismo.

La presencia del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, asi como el director de la Compañía de Turismo local, Carlos Mercado, mostraron la intención no solo en el discurso, sino en acciones para promover las inversiones sustentables tanto en su territorio, como en el Caribe en general.

Llamó también la atención la presencia de Lourdes Berho, recién nombrada representante turística de Puerto Rico en México a través de su empresa Alchemia.

Virginia Messina, mexicana y Senior Vice President, Advocacy & Communications de WTTC, aseguró en entrevista que México se está quedando rezagado frente a las acciones, campañas y estrategias de sus competidores del Caribe luego de la pandemia, resaltó además la labor que los empresarios globales del turismo han hecho como un compromiso sostenido por recuperar satisfactoriamente los viajes de forma global.

Un foro por demás interesante, donde se expuso de forma clara y concisa, la realidad y el área de oportunidad de inversión y la necesidad de una sustentabilidad seria en el ámbito turístico para desarrollar negocios sanos en las siguientes décadas.

La controversia por Eduardo Yarto en Yucatán

El miércoles pasado, mi colega Carlos Velázquez publicó en su columna Veranda del diario Excélsior, el caso de la controvertida designación (o el intento) de Eduardo Yarto, ex secretario de turismo de Zacatecas al frente del fideicomiso de reuniones de Yucatán, cosa que no se logró y luego, ubicarlo al frente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Mérida por parte de la secretaria de turismo estatal.

Comenta Velázquez, el hecho que Yarto es ex cliente de EME MEDIA, agencia de comunicación fundada por Michelle Fridman, actual secretaria de turismo de Yucatán.

En una investigación en desarrollo, este columnista tiene información sobre estos contratos, el PS-ST/DJ/ZAC003-2021, FPTZ/2020/AMHMZAC/01, FPTZ/2021/AMHMZAC/02, entre otros, algunos para compra de publicidad, otros para acciones de relaciones públicas, generación de contenidos y otras actividades requeridas desde la secretaría de turismo de Zacatecas, cuando el señor Yarto fue secretario del ramo.

Los contratos son públicos, aunque cuesta trabajo obtener tanto los montos como los resultados de los mismos. El conflicto de interés no es legal pero sí ético: el hecho de dar empleo a un ex funcionario que contrató los servicios de la agencia fundada por la contratante durante su gestión, no resulta nada transparente aún si dicho funcionario tuviera las capacidades para desarrollar la encomienda.

Si le añadimos que el hermano del ex funcionario fue contratado para el Tianguis Turístico de Mérida, para el Programa Académico, notamos que se trata de más que un premio al esfuerzo o al conocimiento, sino premios y contratos con dinero público.