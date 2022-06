Televisa Amenaza a Natalia Téllez y rechaza conducir Sale el Sol

Natalia Téllez era la conductora que a partir del próximo lunes se incorporaría junto con Mónica Noguera y Juan José Ulloa para que, al lado de Juan Soler y Paulina Mercado, ser los titulares del programa matutino del canal de Imagen TV, empresa que decidió que Luz María Zetina, Carlos Arenas y Carlos Quirarte queden fuera del programa, con el único sentido de que gane la audiencia. Pero regresando al tema de Natalia Téllez, esta talentosa actriz y conductora que se distingue físicamente por las pecas que adornan su rostro, rechazó la invitación de Imagen TV con el pretexto de que su agenda no se lo permitía; pero la verdad es que aunque en Televisa no tiene contrato de exclusividad, le dijeron que si aceptaba esa oferta de trabajo, se despidiera de los diferentes proyectos en los que se encuentra trabajando, como es Netas divinas, telenovelas y proyectos venideros. Aunque no le prometieron contractualmente absolutamente nada, la recientemente madre primeriza se quedó con las ganas de conducir otro matutino y con la cartera flaca, porque el sueldo que le ofrecieron, no era como para despreciarlo.

GABRIEL ROA BUSCA REVIVIR LA ESTACIÓN DE RADIO CRYSTAL 103.7

Después que Gabriel Roa saliera de La Mejor FM, el mes pasado, a dos de que venciera su contrato, se encuentra feliz de haber adquirido como arrendador la estación Crystal 103.7 en Coacalco, Estado de México, sintonía que pertenece a Grupo 7, que es un conglomerado de estaciones en el importante Estado de México y la que aparentemente está con niveles bajos de audiencia. Ahí, Gabriel pondrá toda su experiencia para poder vencer en rating a La Mejor, comandada por El Topo Salazar, que se ha posicionado en el número uno, dejando en segundo lugar de radioescuchas a La Ke Buena, comandada por El Pollo López. Lo que se avecina sin duda es una batalla con grandes guerreros que conocen lo que le gusta a la gente; y la creatividad es la que podrá cautivar al público, que está ávido de entretenimiento radiofónico. Ya lo veremos, pero por lo pronto quien ganará, sin duda, será la audiencia, porque los tres competidores son viejos lobos de mar.

15 MILLONES DE PESOS POR DAR EL GRITO CON JULIÓN

Si usted quiere y tiene con qué querer al Rey de la Taquilla, Julión Álvarez, pues debe desembolsar 15 milloncitos de pesos, pues es lo que cobra el cantante para presentarse el 15 de septiembre en alguna de las tantas alcaldías de la CDMX, en las que, con tal de conseguir el voto popular, se gastan el dinero del erario en conciertos que cuestan lo que serviría para renovar escuelas, alumbrado público, darle mantenimiento mayor a las vialidades, seguridad..., etcétera; pero la raza se conforma con que le den pan y circo, porque el agua está escaseando en todo el país. Y a todo esto, se preguntarán por qué cobra tanto Julión. La razón es que los cantantes venden esa fecha al doble o triple de lo que normalmente cobran, pues bien saben que los gobernantes se gastan el dinero de nuestros impuestos para que otros canten y ellos se adornen.

BANDA MS, LA REINA EN EL AJEDREZ DE LAS BANDAS

La Reina es la pieza más importante en el juego del ajedrez, y La Banda Mazatlán Sinaloa, es la pieza más importante en su género musical. Ver a esta banda en vivo es un deleite; y los amantes de la alta cultura dirán: “Este tipo está loco, las bandas son un verdadero escándalo”. Pero no es así. Esta banda está plagada de músicos con oídos bien educados, que no desafinan en ningún instrumento, aun sin las indicaciones de un director en el escenario. Y aunque el fin de semana en la Arena Monterrey el vocalista principal -Alan Manuel Ramírez Salcido- quedó a deber, porque es humano y porque se cansa al igual que cualquiera en su trabajo; es evidente que su voz está agotada, pues aunque no es uno de los mejores cantantes en el género, se distingue por sus cualidades vocales y su capacidad torácica, que lo hace llegar a notas que solo mujeres pueden lograr. Pero entró al quite Walo (Oswaldo Silvas Carreón) quien en esta ocasión llevó el peso del concierto en el que lució como un verdadero profesional y sacó al buey de la barranca como los grandes. Se ve que ha vocalizado, se ha capacitado, porque no cantaba con la técnica que mostró el pasado domingo. Está con muchos kilos menos, luce el traje con gran personalidad, lo que hace evidente que su trabajo le importa y sabe que se debe a su público, a diferencia de Alan, que está muy pasado de tamales.En el tablero de ajedrez de las bandas sinaloenses y agrupaciones que entran en este género, la tienen muy difícil. Esta agrupación cada concierto se esmera en hacer las cosas diferentes para dejar a sus fanáticos complacidos y sorprendidos , tal y como quedaron con el regreso del doble escenario en el que los dos cantantes, en compañía de una familia pequeña de instrumentos, hacen pasar una velada bohemia y romántica, en donde cada instrumento de viento en compañía de instrumentos de cuerdas, descansan los oídos de las más de 19 mil almas que entonaron cada canción en los tres conciertos “Sold Out” en la Arena Monterrey.

La próxima les traigo mis comentarios de Edén Muñoz, que la está armando en grande y pinta para ser un cantante que llegó para quedarse.