PolíticaConfidencial Alejandro Moreno no puede cantar victoria

ALEJANDRO MORENO… siente pasos en la azotea. Como lo adelantó Dulce María Sauri en entrevista con La Silla Rota, sí existe el escenario del posible desafuero de Alito como diputado federal del PRI. ¿Llegarán hasta el extremo en Morena? ¿Quién recogerá los frutos… y quién pagará los costos? Nos dicen que eso se está evaluando en muchos lados…

RAFAEL GUERRA, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, supo aquello de que “el pueblo no olvida”. A 14 años de la tragedia en la discoteca News Divine, familiares de 12 víctimas mortales en la estampida humana, recordaron que en 2008 él era el juez del caso. En protesta afuera del tribunal, donde encabezaba la ceremonia para recibir a ocho nuevos magistrados, exigieron justicia: no exonerar al alcalde de GAM, Francisco Chiguil, ni dar carpetazo.

MARCELO EBRARD y Adán Augusto López Hernández liberaron canales directos de comunicación con la gente. Primero fue el canciller y hubo audios y cantidad de stickers. Pero el secretario de Gobernación no se quiso quedar atrás y de plano dio su número de celular. Ahora la batalla será… por no dejar en visto a nadie.

CARLOS SLIM anda de compras. Pero no piense usted que se trata de Citibanamex. No, adquirió el 11:47% de una inmobiliaria en España. Pero, a propósito de Citibanamex, hay quien se pregunta cómo va esa historia en la que hay poderosos tiradores como Banorte… pero no dude usted que quizá aparezca un “caballo negro” con mucho pedigrí en el sector bancario. Habrá que estar atentos.