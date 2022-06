CDMX y lluvias: falta de estrategias

La Ciudad de México fue fundada sobre un lago, es por ello que cada año la temporada de lluvias representa un reto para las autoridades no sólo Capitalinas sino también de carácter metropolitano; zonas como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, y Tláhuac, suelen sufrir inundaciones y encharcamientos que afectan vialidades y en muchas ocasiones, el patrimonio familiar.

“Lo perdimos todo, en cosa de 20 minutos se nos fue todo, no nos dio tiempo de poner compuertas, se nos vino el agua encima” esto es lo que mexicanos repiten. No seamos víctimas de nuestra inacción necesitamos que las autoridades se comprometan con este tema ya. Las decisiones que no tomemos hoy van a ser consecuencia de mañana y como siempre, la ciudadanía es la que se ve afectada”.

Las crisis de lluvia si pueden evitarse con un operativo conjunto; gobierno de la ciudad y alcaldías para minimizar o atender las afectaciones de estos fenómenos meteorológicos.

Sin embargo, no solo debe quedar en operativos, también se debe implantar programas y presupuestos, que sean progresivos en materia de infraestructura hidráulica, el presupuesto que se le asigna al Sistema de Aguas de la Ciudad de México este año es 12,879,558,614 pesos, debe estar enfocado en mejorar el drenaje de la ciudad así como la red de agua potable.

El papel del ciudadano juega un factor importante, ya que la basura es responsable del más

del 70% de las inundaciones y encharcamientos, que las coladeras tapadas provocan.

Es por ello, que el trabajo en equipo entre ciudadanos y gobierno es fundamental o sino la ciudad será un caos.