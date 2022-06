Soñar en grande

Pensar en el prototipo ideal del artista actual me hace pensar en aquel que no solo impacta con su talento, sino que además lo combina con pasión y humildad. Y es que no es un secreto que la combinación de estas características es la clave para ascender al éxito en la música y en cualquier ámbito de la vida.

Y hay un mexicano que a lo largo de su trayectoria ha logrado reunir estos adjetivos para convertirse en uno de los referentes más grandes del pop en español desde hace más de dos décadas.

Kalimba encaja en el prototipo de artista actual, pues no solo dota de mensajes de amor a sus seguidores, sino que además es un artista 360º con un show propio, proyectos en la actuación, giras en solitario, festivales musicales y más que lo han catapultado a la cima en la que hoy se encuentra.

Y es que no solo ha llegado al corazón del público con su música, sino que además ha dejado su alma en los escenarios con José el Soñador, un personaje que significa un antes y un después en su trayectoria artística debido a la impecable conexión generada entre el artista y el papel y misma que ha sido clave del éxito de esta puesta en escena.

“José está espectacular, es el mejor papel que me ha tocado personificar, no solamente por la relevancia que tiene en mi vida, ni porque sea uno de mis libros bíblicos favoritos, sino por el mensaje que deja el personaje, por todo lo que arropa la historia”.

No obstante, lo que define a Kalimba como un artista completo es la gratitud. Y esta palabra es clave en la consolidación de la trayectoria de cualquier artista, pues el mexicano se sabe donde está, gracias a todas esas personas que le han abierto una puerta, que le han extendido la mano o que le han hecho una cálida invitación a explotar su talento, y ese estandarte de humildad que siempre porta con orgullo, ha sido parteaguas de los mejores y más grandes momentos en la carrera de Kalimba.

“Agradezco que tengo la oportunidad de estar en cada una de las cosas en las que he estado, y a toda la gente que me ha permitido estar en grandes proyectos. Porque tenemos que entender que todo lo que tenemos nos fue dado con un propósito y nosotros estamos aquí con un propósito y hay que cumplirlo, pero siempre saber agradecer por todo lo que va construyendo ese objetivo”.

Y con esa mentalidad es como el mexicano fue abriéndose paso para consolidar un sueño en su carrera: presentar ante su público su nuevo material discográfico totalmente en vivo. Y a pesar de que las cosas no parecían ir del todo encaminadas, logró cerrar una fecha para el próximo 14 de julio en el Teatro Metrópolitan, donde en compañía de grandes artistas y sus más fieles seguidores, Kalimba se dará cita para deleitar a México con su voz.

“Yo tenía una gira planeada, con cuarenta y tantos conciertos, pero a la vez teníamos un compromiso con OV7 que se pospuso muchas veces por la pandemia, entonces cuando se reanudó esto, tuve que posponer algunas cosas propias y cancelar otras porque no quería fallarle a aquello que los fans estaban ansiosos por ver, entonces todos pusimos de nuestra parte y la mía fue mover todo mi calendario, pero tampoco quería quedarme con el capricho y que este disco pasara desapercibido y me entusiasmé con esa idea, así que cuando cerramos la fecha, me emocioné de más y estoy de agasajo por el montón de proyectos que vienen”.

Es por ello que se vale soñar en grande, porque soñar es sinónimo de luchar y cuando luchas por algo te queda el sabor de la satisfacción para siempre y te acompañará a donde quiera que vayas.