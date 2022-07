Stranger Things ha superado todo

Gran conmoción hubo este fin de semana con el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de “Stranger Things”, si les soy honesto, me resistía a verla. Pero ahora soy adicto a ella, me atrapó, así sin más. La ambientación esta de lujo, una recreación de los años 80 es perfecta, sin perder ningún detalle. Las actuaciones son magníficas, empezando por Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine, Noah Schnapp, Joe Keery, Dacre Montgomery, Sean Astin, Paul Reiser, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman. Una historia basada en laboratorio con niños dotados de habilidades supernaturales, además por error de una niña llamada “11″ se abre un portal a un mundo de desolación total, donde casi se extingue la humanidad.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, además de Shawn Levy son los responsables de crear esta serie y creo que el aderezo perfecto fue la música, porque en la última entrega utilizaron una canción de Metallica, Master of puppets, fue algo que disfrutamos mucho, y el personaje de Eddie se ha convertido en el héroe que ha sacado hasta lágrimas en los fanáticos. Algo de no creer. Sin embargo, los propios creadores ya confirmaron que habrá una quinta temporada, la cual será la última. El pueblo de Hawkins, en el estado Indiana, no puede quedarse así, sin una batalla épica para salvar a la humanidad. Yo ya la estoy esperando con ansia y deseo que sea pronto, porque luego acostumbran a tardarse un año para sacarla.

Cambiando abruptamente de tema, y dejando la TV por un rato, me dio mucho gusto volver al Circulo Teatral para ver teatro. Ahora como bien dice la frase “renovarse o morir”, este centro cultural expande sus instalaciones a un lado, ya que abrieron otro espacio para obras más pequeñas, y cuando veo su cartelera está llena de lunes a domingo con este tipo de montajes, pero de gran calidad como “La falsa suicida”. De entrada, sólo caben 14 personas por función y la temporada ya está agotada. Esta puesta en escena está basada en “Hamlet” de William Shakespeare pero con atención a Ofelia y Horacio. El director Sixto Castro Santillán, y la dramaturga Angélica Liddell nos lleva a las entrañas de estos personajes, pero desde otra perspectiva, como la soledad, con dos seres emergidos desde el purgatorio, ejerciendo una violencia extrema entre ellos para coexistir en su universo lastimado y habidos de lo más esencial que es una demostración de afecto.

En verdad cuando me senté a verla me llevó a ese universo, con el juego de luces, la música y los matices perfectamente marcados por Leticia Olvera y Francisco Granados; además Sixto es un experto provocador para que se viva esa experiencia única. Mostrándonos unas imágenes sacadas de una imaginación inaudita, jugando con los cuerpos de estos dos histriones, provocando el erotismo conjugado con la violencia. Ojalá se extienda su estadía en este foro de la Condesa porque en verdad está muy buena, la obra se presenta los miércoles de julio. No pierden nada con preguntar para ver si hay un espacio libre.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.