Los esquemas de la música

La grandeza de un artista se mide por la bondad de su corazón y por lo lejos que su pasión es capaz de llevarlo. Y es que los representantes más impresionantes que ha visto nacer la música en la actualidad, se caracterizan precisamente por la cualidad de dejarse guiar por lo que su corazón dicte.

Todo lo antes mencionado engloba la calidad de artista que Rebbeca Marie Gomez, mejor conocida como Becky G, ha demostrado ser ante la gente que la admira y ante los millones de ojos que expectantes aguardan por una nueva jugada de la cantante.

Ahora, la originaria de California, se encuentra en Tierra Azteca promocionando su nuevo álbum “Esquemas”, un proyecto en el que abrió su corazón y permitió que disfrutáramos de la verdarera esencia de Becky G que siempre se ha caracterizado por romper las barreras de la música.

“Decidí Esquemas porque he dedicado toda mi carrera a romper esquemas, siento que desde niña tenía esa mentalidad creativa porque me encantaba entretener a la gente y mis papás decían que yo tenía esa chispa, pero estar viviéndolo aquí, tantos años después es un orgullo porque es un proyecto que me representa 100%, esquemas es como la Becky G de hoy”.

Y es que no es un secreto que en cada cosa que Becky hace, pone muchísima pasión, mucho corazón y un montón de sueños decididos a ser cumplidos uno a uno. Así que es más claro en esta industria, que las artistas como ella, nacen con chispa, llenas de inquietudes y ritmos por conquistar.

Además, la esencia de la cantante no es lo único que sobre sale en este nuevo material discográfico, sino que podemos disfrutar de un espectacular crossover entre Karol G y Becky G, siendo no sólo una de las colaboraciones más esperadas del género urbano, sino una prueba enorme de que cuando trabajas duro, el destino también juega a tu favor.

“Si, finalmente pudimos juntar a las g’s, y se que nuestro público había estado esperando por mucho tiempo esa colaboración. Le escribía como fan y también como amiga y no habíamos tenido la oportunidad pero creo que las cosas pasan cuando dios quiere porque esta canción fue escrita y grabada para mi disco, y la iba a grabar yo solita y coincidió que Karol y yo estábamos al mismo tiempo en Los Ángeles y por fin el destino hizo de las suyas”.

Y si, podría decirse que en este caso todo contribuyó a favor de Becky G para poder cumplir su sueño de compartir una canción con Karol G y deleitar al mundo con uno de los featurings más aguardados de esta industria. Y aunque podría parecer que el desborde de números en plataformas digitales es clave, la artista comparte un sentir distinto con respecto a este mundo de streams, números y algoritmos.

“Mi valor como artista no se define por cuantos números tengo en el stream o en cuanto followers tengo, sino que se trata de autenticidad”.

Así que tal como ella lo menciona, lo más importante en la trayectoria de un artista es tener claras tus convicciones y convertir tu pasión en algo que primero admires tú, para luego permitir que el mundo lo admire.

Y sobre todo la música trata de unión, de amor, de ensamble de emociones y de romper esquemas para tocar los corazones del mundo, así como sólo Becky G sabe hacerlo.