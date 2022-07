Para el pueblo caldo flaco

“Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.

Libro: La rebelión en la granja

-George Orwell (1903-1950)

Ya no está en discusión si hay o no una crisis económica, ya se da por hecho. Las muestras de ello son dos: el aumento en las remesas que ingresan a México y el pesimismo económico que ya pesa a la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, para la 4T y su mesías esto pasa a un segundo plano, ya que, como buen gobierno populista, la estrategia nacional está enfocada a robustecerse de recursos para mantener al oficialismo.

La crisis, que repito, no está en discusión, está siendo ya evaluada por las y los expertos en profundidad y consecuencias. Para el 2023, se predice un proceso de desaceleración, una mayor inflación (como ya lo hemos notado en los bolsillos) y alzas de tasas de interés.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto tendrá variaciones entre el 0.36% y 0.39% en el tercer trimestre de 2022. Asimismo, la inflación tendrá un porcentaje de variación anual del 7.59% para diciembre de 2022.

Ahora, en cuanto a percepción, el pasado 05 de julio, El Financiero publicó una encuesta que pone de manifiesto. que el pesimismo económico predomina la ciudadanía. El 26% delas personas entrevistadas describieron como bueno o muy bueno su estado de ánimo respecto a la situación económica del país, mientras que la arrasadora mayoría de 54% lo considera malo o muy malo.

En pocas palabras, tanto los datos objetivos como subjetivos ameritan el pánico. Puede medirse y sentirse.

Por otro lado, qué burda resulta la manera en la que el Presidente festeja el aumento del 16.8% en remesas enviadas a México entre enero y mayo de este año.

Como si ello significara que la economía está fluctuando mejor en el país, como si quisiera tapar el problema de la migración con un dedo y no porque el migrar sea “malo”, sino porque no se migra por gusto sino por necesidad y peor aún, considerando los riesgos que para muchas personas implica, ya que han aumentado también las agresiones contra los mismos.

Habrá también que estar pendientes de los reportes que emita la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al respecto.

Además del caldo de cultivo para la criminalidad que supone la crisis económica y la situación migratoria, resulta perverso el considerar que tanto del cash flow que están enviando los héroes que ponen en riesgo sus vidas para enviar dinero a sus familias aquí en México, puede ser utilizado para el sostenimiento de la cuarta transformación.

Y es que la desconfianza no tardó en aparecer, luego de la polémica entre los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) y el presidente, por su propuesta de plantear parte de ese dinero para pagar un porcentaje de la deuda externa… además de otras disputas que se han suscitado entre las que destacan el aumento en las tasas de interés.

De este gobierno, que rebasa los límites de la legalidad bajo la máxima de que no hay que salir con que la ley es la ley, nada debería de sorprendernos.

Los ingresos y el patrimonio de los afines al oficialismo no están registrados a sus nombres, o cuando menos no en este país. Y ahora el mesías tiene a su alcance todos los contratos del país y pone de bandera su sueldo oficial, que no alcanzaría para mantener la lujosa casa de Houston que pudo comprar su hijo con el sudor de su frente.

El régimen capta ingresos silenciosos mientras más personas arriesgan sus vidas por llegar a Estados Unidos. El régimen se está alimentando de jugosas carnes mientras el pueblo objetiva y subjetivamente según puede apreciarse, ya está comiendo caldo flaco.

¿Qué necesitarán sus seguidores para despertar de su hechizo? Aún hay tiempo de admitir que no se le apostó al verdadero cambio. No tiene nada de malo ser un cuatroteísta arrepentido.

Como colofón…

Está interesante analizar el reciente caso de Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., que tomó el poder como presidente de Filipinas después de 36 años de la dictadura de su padre ¿De qué forma colocaron sus alfiles, abastecieron sus arcas y engañaron al pueblo para regresar? No creo que entre ellos y la estrategia populista de ascenso o mantenimiento del poder que se vive en “otros países” sea muy diferente.