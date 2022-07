¿Hay o no hay? Esa es la cuestión para los autos nuevos…

¿Ya hay coches o todavía no? Esta es la pregunta que siempre abre el diálogo automotriz en todos sus ámbitos: antes de preguntar por caballos de fuerza, generaciones nuevas, tecnología o eléctricos, la pregunta por la existencia de inventarios es la que recibimos todos los días quienes nos dedicamos a esto.

Yo le puedo decir que depende: la existencia de vehículos aún depende de cada caso. Mire, hay quien está en una preventa desde hace seis meses y otros que afortunadamente recibieron su vehículo.

Veamos en unas breves líneas los datos duros. Los números de venta de la industria indican que el mercado ha caído 0.4% -casi nada-, contra el año pasado cuando ya sufríamos por falta de inventarios. No tan grave como en últimos meses, pero sí había falta de muchos modelos. Si nos metemos más adentro vemos cómo el mercado creció 1.9% en junio contra junio del año pasado, lo que indica que sí hay ventas, que sí hay entregas y, por lo tanto, unidades.

Si vemos algunas marcas comprendemos cómo los inventarios empiezan a llegar. De las compañías grandes, uno de los crecimientos sustentables durante este año es Toyota, pues ha crecido 16%, o sea que ha entregado vehículos; pero en junio cayó 7.6% su volumen, es decir, no han llegado muchos ejemplares de sus modelos como RAV-4, Sienna y, quizás, Raize, la cual está en lista de espera.

Otro caso de los grandes es KIA; crece en el mes 5.2% y en el año ha crecido 9.5%, lo que indica que tiene inventarios y que sigue vendiendo, o sea, muchos de los que fueron a una distribuidora KIA han conseguido sus unidades o fechas más tempranas de entrega.

En General Motors el mes se va con un crecimiento de 12.6% con un gran desempeño de ventas, y en el año crecen ya 1.6%, por lo que seguramente han tenido unidades que entregar este año y fortalecen su participación de mercado y volumen.

Volkswagen, en otro ejemplo, ya ha logrado crecer en el mes 3.9%, pero en el año se nota que aún faltan inventarios pues va 14.1% abajo, pero sin duda ha entregado muchas unidades para crecer casi 4.0%. Si nos vamos con el líder del mercado, Nissan, su caída anual y mensual de junio contra el mismo mes del año pasado ha sido igual; básicamente cuando le lleguen inventarios veremos lo que realmente puede vender en el mercado, pues al ser el líder en un mercado que no cae, ellos caen, lo cual se explica por inventario y no por falta de clientes.

Así que no puedo decirle que no hay vehículos nuevos y, en otro escenario, no le puedo decir que existe el que usted quiere, con el color que desea en combinación con el interior que le gusta o en la versión de equipamiento que más le acomode.

Lo que si le puedo decir es que, si quiere una de estas unidades que tiene seis o más meses de entrega, de una vez apúntese en la lista de espera para que a finales de año tenga posibilidades de tenerla.

Todas las plantas han hablado con sus casas matrices para pedir unidades. Estoy seguro, cada uno ha hecho sus esfuerzos, pero la realidad de los famosos chips, la logística que aún vive complicaciones y los proveedores con las mismas dificultades siguen existiendo. Así que mejor formarse y lograr el vehículo que usted quiera.

Si hay, se entregan pocos, llegan cada día más y, seguramente, están ordenados cientos de miles de vehículos para el año de negocio 2022 de la industria, donde vemos que, si ya rebasamos el medio millón de unidades (520 mil 524 en junio), seguramente superaremos el millón y por buen margen aún con la situación que vivimos al momento.

Es cuestión de paciencia. Apúntese para su auto nuevo. Esperemos que pronto se recupere la competitividad entre marcas y el orden del mercado de autos nuevos, financiamientos, los seminuevos y así vivir años donde se ordenará el mercado con nuevos jugadores con crecimiento sostenido, esperemos verlo.