“Mentiras, el musical”, la reina del teatro en México

No sé por dónde empezar. Este fin de semana fui a ver dos obras de teatro que me dejaron con la boca abierta. Empecemos por “Mentiras, el musical”. Desde que llegas al teatro Aldama, comienza la experiencia, ¡sí!. Porque no es nada más entrar al teatro y sentarte en tu lugar.

Pues no, ya que al entrar al lobby te encuentras con el nuevo mundo de este gran musical, todo está recreado con las cajas de tamaño gigante como si fueran una muñeca al estilo Barbie.

Puedes entrar en ella y tomarte la foto. Hay un set donde hay una consola y poder ser tu el DJ, obviamente de pura música de los 80. A la tercera llamada ves una obra distinta, mejorada, irreverente, modernizada, pero sin dejar la esencia de este gran musical.

José López Velarde quien es el autor y director, tuvo un reto muy fuerte, porque después de ser un éxito desde 2009 hasta 2021, 12 años teniendo cautivo al público, se decidió cambiar de casa y de productores; ahora son Alejandro Gou, La Teatrería producciones y BOBO producciones.

Y la verdad les quedó retebonito. La música está mucho mejor, definitivamente David Federico Suzawa se sacó un 10,con todos los arreglos, nadie en el publico dejaba de corear cada uno de los temas.

Y obviamente se tenía que renovar el elenco. Ahora ingresaron a las filas de Mentiras: María Chacón, Aitza Terán, Pahola Escalera, Dai Liparoti, Jimena Cornejo, Brenda Santabalbina, María Elisa Gallegos, Marifrancis Reyes, Enrique Montaño, Felipe Flores.

No les quiero contar los cambios que vi, pero eso sí el final está majestuoso, es un homenaje a las mayores intérpretes de este país. Mis felicitaciones y mucha mierda para “Mentiras, el musical”. Les auguro otros 20 años de éxito.

Y la otra maravilla que disfrute fue “Cuando la lluvia deje de caer”. Este gran texto es de Andrew Bovel lo dirige el maestro Enrique Singer, la narrativa es contada a través de saltos en el tiempo y con múltiples capas, que abarca cuatro generaciones de una misma familia desde 1959 a 2039.

Nos describe la anatomía de las relaciones paternofiliales en la que nueve personajes se confrontan a los misterios de su pasado para así entender su futuro y a su vez explora como los patrones del dolor, el abandono, la destrucción, el perdón y el amor se pasan de unos a otros sin remedio; hasta que un día alguien encuentra el coraje de desafiar ese legado.

Ahora Imagínense este elencazo: Cecilia Toussaint, Sophie Alexander-Katz, Tato Alexander, Verónica Terán, Víctor Weinstock, Misha Arias, Andrés Torres Orozco, Luis Fernando Mayagoitia y Efraín Félix. En serio que lloras de lo bonito y del mensaje que nos deja.

Ya solo le quedan 12 funciones en el teatro Rafael Solana. No se arrepentirán de verla. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.