México no es colonia de nadie

La “controversia” por las consultas solicitadas por Canadá y Estados Unidos sobre la presunta violación del T-MEC por la política energética mexicana ha dejado en evidencia el gran número de traidores a la patria que operan a favor de gobiernos y empresas extranjeras.

La derecha entreguista mexicana está feliz por la controversia que pretende quitarle soberanía energética a nuestra Nación, pero se quedarán de nuevo con las ganas de que esto suceda… el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador saldrá adelante con este asunto.

No se trata de gente del pueblo, sino personas de la academia, seudointelectuales, expertos, internacionalistas que quisieran que México fuera castigado y que al gobierno de la Cuarta Transformación le fuera mal cuando no se está violando ningún acuerdo. Parecería que cuanto más intelectuales y “sabiondos”, más traidores.

Lo dicho por AMLO: “No hay que olvidar lo que hicieron los entreguistas conservadores cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio con Santa Anna (Presidente en 10 ocasiones) que se tuvo que ir avergonzado al extranjero por la gran tragedia. Ahora está ocurriendo lo mismo, quieren que les vaya bien a los extranjeros y mal a nosotros.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no cederá en cambiar la estrategia, pues se trata de un tema de soberanía nacional en el que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislatura interna. “Las políticas energéticas de México no violan el acuerdo comercial”, dice Luz María de la Mora, Subsecretaria de Economía de México.

Además, México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable de todos los hidrocarburos (TODOS) en el subsuelo del territorio nacional incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como viene establecido en el artículo 8.1.del capítulo 8 del T-MEC.

Jesús Seade Kuri, exnegociador del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T_MEC) durante el Peñato, y designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar el proceso de modernización del pacto comercial (que ese momento estaba estancando) ha dejado claro que la administración entrante “no tenía intención de modificar la Constitución o echar atrás la reforma energética de 2013″.

Hoy contamos con un Presidente que defiende nuestros principios, nuestra soberanía, nuestra memoria histórica, nuestra dignidad, los principios que establece la Constitución en cuanto que somos un país libre, soberano e independiente.

Para la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, México no violó el artículo 8 del T-MEC puesto que este artículo no está en revisión “y sólo se tendría que analizar transversalmente; la autonomía de México de qué hacer con su Constitución no está en tela de juicio”.

No existe ningún incumplimiento al acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y México está preparando lo que será a través de un diálogo abierto, franco y constructivo, su posición respecto al proceso de consulta solicitado que se dará a conocer en el Zócalo capitalino y será el próximo 16 de septiembre, día de nuestra Independencia, cuando el Presidente informe al pueblo las resoluciones a las que se han llegado respecto al T-MEC.

La relación comercial entre México, Estados unidos y Canadá es importantísima, pero no sólo para nosotros, sino también para ellos. Nos necesitamos, somos complementarios y lo que México plantea es que haya respecto a su soberanía.

Estoy cierto de que llegaremos, entre todos los que defendemos a nuestra Patria, a una solución mutuamente satisfactoria anteponiendo nuestra visión energética nacionalista, porque ¡la Patria es Primero!