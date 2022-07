Grinder el musical, llena de color el escenario

Este fin de semana me tocó ver “Grinder: el Musical” con un formato de teatro cabaret, la cual, hace una parodia al teatro musical, llena de momentos divertidos y otros no tanto, que la misma protagonista termina criticando y burlándose de todo lo que acontece a su alrededor.

Precisamente, la protagonista es una bella, atractiva, extravagante aplicación de ligue dentro de la comunidad gay, Grinder, así es, con ‘e’, (para no meterse en problemas de derechos), interpretada por la talentosa Tania Valenzuela, la cual nos presenta cinco personajes, con los estereotipos más frecuentes dentro de dicha app, de una forma sumamente divertida y sin tapujos.

Pudiendo haberse llamado “El amor en los tiempos de redes sociales” o “Todos contra todos” (si fuera un drama novelesco), nos muestra las características de una realidad actual, en donde nuestros más íntimos u oscuros secretos los vemos revelados y reflejados con cada uno de los protagonistas; las formas de ligue, los fetiches, las dudas, mentiras, obsesiones y hasta el inocente que todavía creen el amor en las redes sociales, no sin dejar de lado las despreciables y detestables ETS (enfermedades de transmisión sexual) haciéndonos reflexionar a carcajadas a todo lo que nos podemos enfrentar tratando de encontrar a nuestro hombre o acostón perfecto.

El influencer cínico y desvergonzado, El Discreto, El Chacal de GYM, La Pasiva entrona con lugar y El Busco novio crearán un lazo con el espectador, aunque queramos negarlo, esta o muchas otras apps con este formato, nos dan lo único que la mayoría queremos en esta época, ¡tenerlo todo y tenerlo ya! Esta es una obra de los dramaturgos Davo Marín y Serena Altair, y bajo la dirección de Salvador Nuñez y Jacobo Toledo.

Instruyendo a un magnífico elenco conformado por Josafat Haro, Tanya Valenzuela, Bobby Mendoza, Ian García, Marcelo Carraro, Moy Araiza, Samuel Zarazúa. Esta la podrán disfrutar todos los jueves a las 8:30 pm en el céntrico Teatro de la República, pero no tardes en ir a verla porque es muy corta temporada. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.