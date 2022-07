El amor a través de la música

En un mundo totalmente digitalizado, es difícil concebir una forma de amar ajena a este universo de interacción a través de pantallas es inconcebible imaginarnos sin el celular conectados a una red social.

Sin embargo, la música siempre ha sido ese puente honesto entre el corazón, las emociones y la verdad y es por ello que a lo largo de los años hemos visto en la cima a grandes artistas que a través de sus canciones han predicando la forma más pura del amor.

Fran esta en plena lucha por conectar con su público y expresar por medio de sus canciones su percepción sobre el amor. Además, luego de varios sencillos llega con su primer Full Álbum.

“Fue toda una búsqueda porque yo venía sacando sencillos y canciones, con el objetivo de encontrar un camino y una filosofía porque Ciencia Fricción es una filosofía de amor. Y se llama así porque justo en estas diez canciones cuento una historia de una persona que es totalmente apasionada y que está tratando de encontrar el amor en un lugar donde el amor ha cambiado muchísimo y ya no es lo mismo y no lo encontrará de la forma en la que lo buscaba, entonces por eso el título, es Fricción por los choques culturales por todas esas ideas del amor que ya no empatan”.

Fue en esa búsqueda, donde Fran conoció los diferentes matices de la música y como el amor y todas las emociones humanas habidas, pueden contarse a través de este arte.

“A todos los artistas les debe pasar que comparten su experiencia y yo en este disco comparto lo que soy yo, lo que pienso del amor, como lo disfruto, lo siento y lo vivo”.

Además, no es un secreto que, en esta carrera de resistencia, la clave del éxito está en la pasión, el talento y la perseverancia con el que el artista trabaje.

Es por ello, que para el mexicano todo su proceso creativo ha sido una gran lección para su trayectoria y un gran aprendizaje personal que lo han mantenido con los pies en la tierra y le han permitido consolidar este proyecto conocido como “Ciencia Fricción”.

Lo interesante de este material discográfico, es que abrió totalmente su corazón y sin filtro alguno se atrevió a escribir una historia de 10 episodios que cuentan lo más abrumador y lo más bello del proceso de encontrar a tu verdadero amor.

“Quise jugar muchísimo con la historia porque si escuchas el disco, las tres primeras canciones son demasiado intensas y va bajando la intensidad del disco haciéndose balada y yo quería jugar con eso porque se trata de contar una historia y las primeras rolas son así de fuertes para que la gente pueda sentir la desesperación de encontrar a tu mitad, y cuando la encuentras esa ansiedad va disminuyendo y se hace más sentimental”.

Es así como Fran demuestra que ese sentimentalismo siempre juega un papel muy importante en todo tipo de arte, pero, sobre todo, demuestra que, con un poco de esfuerzo constante, los sueños se hacen realidad.

Y es que, para gusto de todo el público mexicano, Fran estará llevando al escenario su primer álbum el próximo 26 de agosto en la Ciudad de México.

“Voy a estar en Bajo Circuito el 26 de agosto, 8:30 y es la primera vez que voy a tener la oportunidad de presentar todo el disco en vivo y adentrar a la gente en esta historia de Ciencia Fricción”.

Así que no nos queda más que dejarnos llevar y darnos la oportunidad de vivir el amor a través de la ciencia fricción con Fran y su historia.