Esta nueva forma de esclavitud se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en el mundo entero. El turismo ha sido lamentablemente, uno de los rubros a través de donde se conectan víctimas con victimarios, como si ello representara parte de una industria lícita, cuando no lo es.

Destinos como Tailandia, Filipinas, parte del Caribe Mexicano, han crecido de forma lamentable como destinos de turismo sexual infantil, la forma más cruel como se muestra la trata de personas. A veces ante la complicidad o simplemente el silencio de las autoridades y la sociedad en general.

En el caso de México, la proveduría de sexoservidores (hombres y mujeres) de forma obligada, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, ha sido también una triste realidad que desde hace diez años, con la promulgación de la ley contra la trata de personas se ha podido comenzar a combatir.

Se llevó a cabo en Washington un foro global contra la trata de personas, distintas organizaciones que suman esfuerzo convocaron a autoridades y sociedad civil de distintos países para informar cómo están los distintos países en este tema.

Me llamó la atención la presencia de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, quien explicó cómo desde esta unidad, se pudo perseguir y llevar a juicio los casos de “El Cepillo” (del portal Zona Divas), Guillermo Fridman del giro negro “diversión garantizada”, diversos grupos religiosos que también trataban personas y el del impresentable Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México. Explicó cómo a través del dinero, se puede investigar y determinar quienes están inmersos en esta mafia que no cesa y obtiene ingresos millonarios anualmente.

Por cierto, todo indica que Santiago Nieto está operando ya en el equipo de Marcelo Ebrard, preparando una posible candidatura presidencial y conformando ya un equipo sólido de trabajo.

Estoy muy agradecido por el reconocimiento que se me entregó, como periodista que ha puesto su granito de arena desde distintos espacios contra la trata de personas, tanto en el foro global en el Tower Club como en la Organización de Estados Americanos en una emotiva ceremonia.

9 rutas menos de Volaris al AICM

Habrá que estar atentos antes de comprar un pasaje aéreo con Volaris. Desde el Tianguis Turístico de Acapulco habían señalado que habría una reducción significativa en las operaciones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin emabrgo sus canales de venta no han cesado y como suele ocurrir, venden pasajes aún con la incertidumbre de una posible cancelación.

Anunciaron su regreso a Toluca, siguen con las campañas electrónicas para captar nuevos clientes pero en una reunión con inversionistas, el CEO Enrique Beltranena anunció la cancelación de 9 rutas desde al AICM, habrá que ver cuáles son y a partir de cuando, porque luego de estas declaraciones no ha habido un comunicado oficial por parte del área de comunicación de la aerolínea, como una extraña estrategia presumen las aperturas y ocultan las cancelaciones. Habrá que ver cuáles son y como responden a sus clientes con boleto en mano.

Centro político de Estados Unidos convertido en centro turístico

La ciudad de Washington, DC lució esplendorosa estos días, los más cálidos del año rebasando los 40 grados celsuis pero con un paisaje urbano limpio y acogedor. Han logrado hacer del turismo una oportunidad de crecimiento económico en una ciudad destinada para ser el centro político de los Estados Unidos.

Una oferta creciente de museos --más allá de los sitios icónicos y tradicionales como El Capitolio o La Casa Blanca--, vida nocturna muy elegante, buena gastronomía con gran influencia internacional por las embajadas de todo el mundo que ahí se encuentran y una oferta hotelera creciente. Me sorprendieron las propiedades AC Marriott, hoteles urbanos de negocios muy bien dispuestos, contemporáneos y elegantes.

La conectividad con México es muy amplia, los vuelos directos al aeropuerto Dulles con United Airlines y la conexión vía Miami con American Airlines son los más cómodos y recomendables. Vale la pena pensar en la capital de los Estados Unidos como un destino de viaje.