Joe & Moy llenarán la CDMX de magia

¿Quién no tuvo fiesta de cumpleaños con payasos o magos? Era muy esperado y sobre todo ahí se veía si tus papás le invertían a tu fiesta. Ya que si lo habías tenido, eras el niño popular por un buen rato en la escuela o la cuadra.

En lo personal, me encantaba ver estos espectáculos porque nos moríamos de la risa con los payasos o de asombro con los magos que nos sorprendían con los actos que realizaban. No es por presumir, pero en mis cumples sí hubo magos.

Aparecían conejos, palomas, patos, etc. Me hacían soñar, me creaban una ilusión muy fuerte para que nada dejará de sorprenderme. Hace poco me contactaron dos magos, que son hermanos y se llaman Joe & Moy, con el fin de que trabajáramos en conjunto con nuestra agencia de RP Zeti Comunicación, porque que tienen un show como los que hay en Las Vegas.

Yo como buen periodista escéptico dije “¿será?”. Para esto cerramos trato y a trabajar, como bien dice su slogan “Llenaran la ciudad de magia”. Comenzamos con entrevistas con varios medios de comunicación y pasó lo increíble. A cada uno de los periodistas les hicieron un acto personal.

Todas las entrevistas fueron por Zoom, les mostraban un pizarrón tapado por una manta roja y les pedían que pensaran en una figura trébol, diamante, corazones y espadas, así como en un número As, dos, tres...hasta el rey.

Una vez que la persona escogía la carta en particular, el pizarrón estaba ahí a plena vista y tapado. Cuando develaban la pizarra aparecía la figura y el número que habían elegido. En serio no podíamos dar crédito, no les puedo describir la cara de asombro de mis colegas. Era un rostro de asombro, alegría y una sonrisa de oreja a oreja.

Ahí me quité el sombrero, y no me cansé de aplaudir cada acto. Pero eso sí, me dijeron que sólo es una pequeña probadita de lo que presentarán el próximo 13 de agosto en el foro Dejavu que está en el teatro Centenario en Coyoacán. Ya quiero que sea domingo para irlos a ver y asombrarme más. Porque la magia aún sigue en mí como cuando era un pequeño.

Pasando a otra cosa les tengo que recomendar la nueva serie de Amazon Prime Video “Queer as Folk”, no saben lo que es. Yo vi las versiones anteriores de Inglaterra y la de Estados Unidos. Las que todos vimos y nos dejaron marcados con su temática de relaciones de pareja, el VIH, el mundo lésbico, etc.

Ahora viene renovada, porque uno de los protagonistas es queer, lo que en nuestros tiempos no existía.

Esta es la tercera versión, en el primer capítulo nos deja con la boca abierta, ya que no solamente vemos los temas que ya conocemos, sino que asientan que la lucha no ha terminado contra la homofobia, porque cuentan que en el legendario Babylon sufren un atentado como el que sucedió en Orlando por un homófobo que mató a 49 personas.

Es tan fuerte que a pesar de lo que vivimos a diario, al menos yo, no recordaba ese hecho tan desgarrador para nuestra comunidad.

Y nos deja pensando muchas cosas y por eso digo que la lucha aún no termina. Tan sólo tuve dos capítulos este fin de semana para engancharme y querer ver más.

¡El reparto está de 10! Encabezado por Fin Argus, Jesse James Keitel, Ryan O’Connell, Johnny Sibilly, Devin Way, Kim Cattral, y Nyle DiMarco. Cada semana se descubrirá un capítulo nuevo, así que no se la pueden perder.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.