La pobreza franciscana que escalda al turismo

Lo que comenzó como austeridad republicana en esta administración federal se transformó --de acuerdo a las propias palabras del presidente—en una pobreza franciscana, o cualquier cosa que ello signifique. En el turismo, desde el nivel federal, ese estilo de vida paupérrimo se vive desde diciembre de 2018, cuando se quitó el presupuesto a la secretaría de turismo federal para todo tipo de acciones, o por lo menos eso se ha dejado ver.

El turismo es una actividad económica que requiere de inversión como muchas otras, sí, de inversión pública, no solo en materia de difusión, publicidad y proyección de destinos sino en creación de productos turísticos, capacitación, gestión, relaciones públicas, en fin, tantas cosas que requieren dinero y que al final, generarán dinero a través de la iniciativa privada a cada uno de los destinos en el país, en otro orden de ideas es inversión y no gasto público lo que se requiere.

Sí, estamos de acuerdo que en las administraciones anteriores desde el extinto Consejo de Promoción Turística de México se realizaron todo tipo de maniobras para desfalcar al erario, que era muy caro lo que se pagaba como producto de la corrupción y que hacía falta sanear, pero eso precisamente, sanear y no cortar de tajo.

Este gobierno hace creer que el hecho de no gastar, no invertir, no usar los recursos públicos hace a una administración eficiente y no es así. Desde el turismo pensar que todos tenemos al obligación de sumarnos al apostolado franciscano y así hacer crecer al turismo, resulta una tontería (como diagnóstico, no como insulto).

Que no se ayude a los empresarios del sector en plena pandemia y que piensen que el turismo crecerá como si fuese una planta solo regándola con agua, resulta también una ingenuidad generalizada.

No hace falta derrochar millones de pesos, pero resulta ineficaz pretender no usar ni un peso del dinero público para financiar proyectos --más allá del Tren Maya y el AIFA concesionados al ejército--, capacitar empleadores de servicios, promover a México en el mundo, etcétera.

La pobreza franciscana está acabando con el turismo, el crecimiento es coyuntural y producto del esfuerzo de los estados de la federación, alguien debe decirle y explicarle con claridad al presidente López Obrador qué es, cómo funciona el turismo y cómo se puede hacer un gran negocio de país si se actúa con inteligencia y sin pichicateo.

Spirit y Jet Blue

¿Lograrán la fusión estas empresas que se han integrado en el papel?, el tema de los monopolios en los Estados Unidos está frenando esta operación. Cada vez son menos líneas aéreas y más fusiones que al final, van en perjuicio del consumidor. Jet Blue con un servicio muy por encima del que Spirit da, así pretenden unificarlas.

Veremos que sucede porque la decisión impactará de forma directa a otras empresas aeronáuticas y al mercado en la Unión Americana.