PolíticaConfidencial Olmecas de Tabasco no saben de austeridad

AMLO y el beisbol. Cada presidente tiene sus aficiones y la del presidente López Obrador es de sobra conocida que es el beisbol. No oculta el gobierno de la autodenominada cuarta transformación que destinan millones de pesos del presupuesto para impulsar este deporte. Pero llamó la atención un video donde la mascota del equipo Olmecas, de Tabasco, fuera trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Marina. ¡Qué detallazo! ¡Viva la pobreza franciscana!

MARIO DELGADO puso freno a los congresos estatales de Morena que se iban a celebrar los días 13 y 14 de agosto. ¿La razón? No hay resultados. La obligación era que los cómputos oficiales de las asambleas distritales debieron divulgarse a más tardar dos días antes de la celebración de los congresos. Pero fue tal el cochinero y las denuncias en el Tribunal Electoral que a 15 días de la elección… no tienen los cómputos. Y son los que quieren desaparecer al INE.

ALEJANDRO MORENO ni se inmuta. El dirigente del PRI muestra en sus redes sociales actividades políticas diversas, reuniones de trabajo… mientras en la Cámara de Diputados Morena sigue cerrando la pinza para quitarle la presidencia de la Comisión de Gobernación.

CECILIA FLORES, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y México, con cuya organización el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvo una discusión en donde les dijo que no confiaba en ellas. Resulta que Cecilia acusa que le están condicionando seguridad para su protección personal. Simplemente no quieren que siga con su activismo… “Eso no pasará jamás”, les respondió ella en Twitter. Ahora sí que tengan para que aprendan.