PolíticaConfidencial Delfina Gómez toma naciones de la SEP

DELFINA GÓMEZ ya tiene las maletas listas. Muchos pronósticos en torno a su sucesora. Todo lo tiene listo el presidente Andrés Manuel López Obrador para el gran anuncio…

MONSERRAT CABALLERO, alcaldesa morenista de Tijuana, celebró con su equipo más cercano que el fin de semana fue tendencia mundial en Twitter. La verdad es que no era para festejar. Tras la ola de violencia ocurrida el viernes, la alcaldesa de Tijuana pidió al crimen organizado que cobre las facturas a quienes no les pagaron y no atente contra la ciudadanía… y así celebró.

AMLO y la violencia del narco y del crimen organizado. Al menos 260 muertos contabilizó el Gabinete de Seguridad en los cuatro días de acoso contra población civil en Baja California, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y hasta Michoacán. Vehículos incendiados, Oxxos y balaceras. Así las cosas…

LORENZO CÓRDOVA habló en torno a los foros para la reforma electoral de AMLO. “(Ojalá) se tomen decisiones con la cabeza, no con el estómago, a partir de información y diagnósticos serios, claros y abiertos, y no a partir de filias y fobias, o peor aún, de rencores personales”. Ahí está el mensaje del presidente del INE… para quien lo quiera escuchar.