Ford Mustang Mach 1 vs Chevrolet Bolt EUV

Suena incongruente la comparación, pero es lo que había esta semana en mi cochera, así que me dispuse a probarlos por arterias tapatías. Por un lado, tenemos al muscle car por excelencia, Ford Mustang Mach 1, con su potente máquina de 5.0 litros y unos 470 caballos de fuerza, que al encender el carro retumban ventanas a varios metros a la redonda. En contraste, el Chevrolet Bolt EUV que impone su silenciosa máquina que genera unos 200 caballos de fuerza y una autonomía de batería de 397 kilómetros.

Las inmediaciones del Estadio de las Chivas fueron el marco de esta contrastante prueba de manejo que por difícil que parezca, no puedo comparar ningún atributo, ya que ambos productos están dirigidos a perfiles de consumidores excéntricos. Es decir, el deportivo enfocado al mercado de los “puristas” y el eléctrico al segmento de los sustentables vanguardistas.

Con un precio de $1,277,900 pesos, el Ford Mustang Mach 1 llega con mínimas pero contundentes actualizaciones para deleite de su legión de coleccionistas y exigentes consumidores de este tipo de bólidos, que en nuestro país se cuentan por cientos de miles. Destaca su panel de instrumentos digital que prácticamente te permite monitorear cualquier rincón de este vehículo, empezando por su pantalla LCD de 12 pulgadas. Debajo de su cofre se aloja una máquina con seis pistones y un potente motor de 5.0 litros que genera unos 470 caballos de fuerzas y un increíble empuje de 410 libras pie de torque.

Me bajo del deportivo para subirme a la sofisticación y elegancia que envuelve el Chevrolet Bolt EUV, que para este año luce espectacular y con una envidiable línea deportiva. Su cargador de batería de 120 voltios le otorga a su batería una autonomía de 397 kilómetros (con carga completa), pero además posee un cargador dual de 240 voltios. ¿Quieres echarle un vistazo a los autos del futuro? Pues no vayas lejos, este vehículo es una muestra de la inevitable transición hacia una mayor movilidad sustentable, cargada de tecnología de última generación.

¿Cuánto cuesta el Chevrolet Bolt EUV?: $939,900 pesos. El tema de encontrar centros de recarga puede ser un factor complicado pues a cada vez son pocos los lugares públicos o de fácil acceso para recargar la pila. Pero jiña vez que se logra la recarga, se despeja cualquier preocupación energética. De hecho hay una aplicación donde programas tus recargas de una manera sencilla y sin contratiempos. Pero como yo lo tuve a prueba sólo una semana, no me di a la tarea de programar una recarga.

En resumen, fue una semana de manejo silencioso y sustentable y también ruidosa y deportiva, como muy pocas semanas en el año, así que me quedo con ese grato sabor de boca de haber apreciado y disfrutado de dos diferentes trincheras de movilidad que marcan tendencia y nos indican hacia dónde se conduce esta pujante industria automotriz. Tome nota.

Dinero en la nube

¿Sabía que de acuerdo con una encuesta de la firma McKinsey, las empresas financieras que forman parte de las Fortune 500 podrían generar, por sí solas para 2030, entre 60 mil y 80 mil millones de dólares en ingresos brutos? La firma explica que lo anterior es posible llevando a cabo la optimización de costos y procesos a través de los servicios de nube. Además, 54% de las empresas financieras encuestadas respondieron que planean transferir al menos la mitad de su carga de trabajo a la nube pública en los próximos cinco años. Lo anterior son tendencias que continuarán dominando la manera en la que organizaciones en todo el mundo llevarán a cabo procesos y productos. Existen empresas facilitadoras de estas tecnologías y servicios, como lo es KIO Networks, dirigida por Jorge Sapién, que actualmente se encuentra en proceso de expandir su infraestructura de centros de datos en México y que precisamente tienen el objetivo de apoyar a otras organizaciones en su transformación digital.

Y ya que hablamos de KIO Networks le cuento que eran materia de medio ambiente, la firma AI for the Planet Alliance (Inteligencia artificial por el planeta), en colaboración con la firma especializada en inteligencia artificial BCG GAMMA, llevó a cabo el informe How AI Can Be a Powerful Tool in the Fight Against Climate Change, en el que 87% de los directivos en sustenibilidad consideran que la inteligencia artificial es un activo determinante en la lucha contra el cambio climático. Los resultados concluyen que únicamente 40% de las organizaciones considera esta tecnología para cumplir sus propios objetivos en la materia. KIO Networks anunció el rol de la inteligencia artificial y sus beneficios en diferentes sectores, industrias y, en este caso, causas mundiales. Esta empresa se encarga de acompañar y asesorar a otras organizaciones para la adopción de tecnologías y soluciones que optimizan procesos y recursos. La propia BCG GAMMA afirma que la IA tiene el potencial de reducir en grandes proporciones las emisiones de CO2 de diferentes industrias.

El plan de estudios ideal

De acuerdo con el estudio Educación en Línea en México elaborado por la Asociación de Internet MX, los factores más importantes para quienes continúan con su preparación académica son la flexibilidad en plan de estudios y horarios, tener profesores de calidad, aprender a través de casos prácticos, crear contactos profesionales y el contar con un plan de estudios enfocado al mercado laboral.

Respecto a este último punto, Guillermo Elizondo, director general y cofundador de Territorium, destaca la importancia del contar con herramientas tecnológicas que, además de potencializar el aprendizaje, ayude a los estudiantes a encontrar las mejores vacantes de trabajo de acuerdo con el registro y desarrollo de sus competencias y habilidades y así asegurar su efectiva incursión en el mercado laboral de acuerdo con los perfiles profesionales que éste demanda. La adopción de este tipo de tecnología es cada vez más común en Estados Unidos y Europa y, aunque en México todavía va lento, sigue avanzando de manera positiva.

Focos rojos en la CNBV Y ya para terminar le cuento que la caída de UNIFIN encendió las alertas en la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O. Y es que el nivel de regulación que ha demostrado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al mando de Jesús De la Fuente, deja mucho que desear. Si bien De la Fuente tiene el apoyo del secretario, las vicepresidencias a su cargo carecen de capacidad para supervisar a las entidades reguladas.

Tal es el caso de la vicepresidencia de grupos e intermediarios financieros A, que tuvo la responsabilidad de darle seguimiento a UNIFIN y evitar la estampida que generó entre inversionistas y bonistas. Habrá que preguntarle qué pasó en los últimos años a Jorge Pellicer Ugalde, del grupo del ex presidente de la CNVB Juan Pablo Graf Noriega, quien hasta abril ocupaba esta vicepresidencia, que ahora dirige Francisco Javier Vega. —-