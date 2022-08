Migración y turismo disociados

El Instituto Nacional de Migración (INAMI), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero con una intervención clara de la Marina Armada de México con agentes militares que supervisan a los civiles en aeropuertos y puertos de entrada al país, tiene una clara disociación con la vocación turística de México, sobre todo los principales aeropuertos del país, tanto el de la Ciudad de México como el de Cancún.

Es claro que se trata de un asunto de seguridad nacional, pero también ha sido expuesto en las últimos años, la falta de profesionalismo, incapacidad y excesos por parte de agentes del INAMI sobre todo contra turistas que llegan a nuestro país. Pareciera que no hay una comunicación estrecha entre entidades del gobierno federal, me parece que es necesaria una capacitación exhaustiva para los agentes migratorios, no solamente en sus tareas policiales y de seguridad nacional, sino en materia de turismo.

La primera imagen que da un país al visitante es el agente migratorio y, no se trata de relajar las medidas de seguridad o las políticas migratorias, simplemente de profesionalizar a quienes representan el primer filtro de entrada a nuestro país, homogeneizando normas y siendo transparentes y claros, cosa que no ocurre.

Mientras todos los países migran a los procedimientos electrónicos para la entrada y salida de visitantes (como en Europa o Estados Unidos), en nuestro país seguimos con el inservible papelito denominado Forma Migratoria Múltiple (FMM) y, si el extranjero la extravía tiene que pagar una multa y hacer una larga fila, de lo contrario no se le permite abordar su vuelo de salida del país.

El 18 de agosto comienza un programa piloto de FMM digital en algunos aeropuertos del país (comenzando en Quintana Roo), sin embargo como suele ocurrir, la información es poco clara y no ha habido capacitación suficiente para los efectivos del INAMI que estarán encargados de recibir extranjeros en dichos aeropuertos.

En el caso de la salida del país, cada aeropuerto se rige con sus propias normas: el de la Ciudad de México no pide sello de salida ni revisión migratoria, pero algunos en el interior de la república hacen una revisión exhaustiva antes de salir.

Si a esto le sumamos las largas filas en el aeropuerto de Cancún y de la Ciudad de México por falta de personal o por procesos lentos, comprobamos con claridad esta disociación, además que las alertas migratorias son poco claras y opacas, bajo el pretexto de seguridad nacional el INAMI no da explicaciones a la sociedad de sus procedimientos para admitir o no admitir a extranjeros en el país, algunos de ellos turistas genuinos.

Inauguración Novotel WTC

Grupo Accor sigue su crecimiento en México, el lunes pasado inauguraron el Novotel WTC en un edificio nuevo de 20 plantas sobre Insurgentes Sur, la zona multiplica las opciones de alojamiento, justo a un par de edificios se construye un Hyatt Regency.