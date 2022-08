PolíticaConfidencial Alejandro Encinas admite crimen de Estado en Ayotzinapa

ALEJANDRO ENCINAS admitió, luego de 8 años, que la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, fue un crimen de Estado. El informe ofrecido por el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal no distó mucho de la conocida como “verdad histórica” del gobierno del PRI, pero al menos fue claro en una cosa: “fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

VICENTE FOX reaparecerá este fin de semana en Toluca. El expresidente acudirá a un evento donde Marko Cortés, presidente nacional del PAN, dará el apoyo total a Enrique Vargas, quien se perfila para ser el candidato del blanquiazul para el Estado de México. Ese mismo espacio servirá como cónclave de gobernadores panistas, irán todos toditos.

ALITO MORENO está a punto de ser citado ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, ya que este jueves avanzó la aprobación de la solicitud de desafuero que presentó en su contra Renato Sales, fiscal general de Campeche. El mismo Sales Heredia regresó este jueves a tierras campechanas… van mas rápido que un trueno.

LORENZO CÓRDOVA no le dice que no a nadie. Resulta que hoy se presentó el los foros para la reforma electoral que organiza la oposición en San Lázaro y dejó entrever una parte del discurso que seguramente llevará el 23 de agosto próximo, cuando se presente ante los legisladores de Morena y sus aliados. Lo delineó en una frase: “reforma electoral que no venga desde el estomago”.