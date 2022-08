Luis Donaldo Colosio pide reconsiderar la militarización de la Seguridad Pública

Debido a que la militarización de la seguridad pública históricamente ha creado más conflictos que respuestas, el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, exhortó al Poder Ejecutivo reconsiderar dicha estrategia de las fuerzas de seguridad civil.

“Es una pieza clave en una construcción auténtica de la paz el pasar a mecanismos de Procuración de Justicia como la Justicia Cívica, como la reparación del daño, como la mediación y conciliación comunitarias, son herramientas que, más de una sola vez, en muchísimas partes de México y del mundo, ha quedado demostrado que son herramientas fehacientes para construir paz y reconstruir comunidades y tejido social”.

El alcalde lamentó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“La militarización únicamente va a escalar el conflicto, tendremos más niñas y niños huérfanos, más madres que se quedan sin familia, esposas que se quedan en la viudez, sobre todo, familiares que se quedan sin sus seres queridos y con esta estrujante incertidumbre de dónde están.

“Hemos pasado suficientes olas de violencia como para querer pensar que, mágicamente, más violencia va a solucionar los problemas de violencia que tenemos en este país, sobre todo después de décadas de datos oficiales que demuestran que el conflicto solo engendra más conflicto”.

Añadió que hay evidencia de que si la seguridad civil queda en manos de la seguridad castrense, se daría un choque entre ambas corporaciones, no sin antes reconocer que dichas instituciones son “muy necesarias, pero cada una dentro de su muy específico nicho”.

“Insistimos que la guerra no hace la paz, que la respuesta no es la militarización, y que los cuerpos militares y las fuerzas de Seguridad Pública y de Defensa Nacional han sido sobreutilizadas para labores que no solamente no les corresponden, sino que van en contra de su formación y le faltan al respeto a la investidura de la institución castrense”, concluyó.