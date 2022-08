Hacen falta choferes para transporte de mercancías

De acuerdo con el International Road Transport Union (IRU), en el mundo existe un déficit de más de 2 millones 600 mil conductores profesionales de vehículos de carga. México no está exento de esta situación, ya que las organizaciones que agrupan a las empresas del sector estiman que el déficit que tienen es de 175%, es decir, faltan cerca de 50,000 choferes en el sector. Lo anterior, resulta una oportunidad para el sector empresarial y responsables de la logística para contar con soluciones que optimicen los procesos de carga, así como establecer estrategias para los operadores con los que se cuenta para garantizar una mayor efectividad en su labor.

Durante el último año, el movimiento de mercancías registró una recuperación, consolidando una aportación de la industria del transporte a la economía del país, que representó 3.3% del producto interno bruto (PIB). Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) refieren que en este periodo 64% de las exportaciones y 51% de las importaciones fueron movilizadas por carretera.

Otro indicador que revela la contribución de este ramo a la economía nacional es la generación de empleos. En 2019, los puestos de trabajo en esta industria aumentaron a casi un millón de personas, mientras que en 2020 hubo una contracción de 1.5%. Una de las áreas de oportunidad en la industria es la carencia de personal, dentro y fuera del país.

La firma Sodexo comparte algunos recursos a considerar para hacer más eficiente la movilización de mercancías y atender el déficit de conductores: La Telemática, ya que en la actualidad existen procesos conectados al internet de las cosas que permiten obtener datos en tiempo real sobre condiciones de manejo, rutas, ubicación exacta de las unidades y paradas de los operadores. Estos indicadores promueven la obtención de información para la toma de decisiones y de esa manera hacer más eficiente el transporte de mercancías.

También se sugiere una mayor eficiencia en consumo de combustible, ya que es uno de los gastos más importantes en el transporte de carga es el consumo de combustible y lubricantes con un 43.5%, seguido de productos de consumo de bienes y servicios con 14% y en tercer lugar el cambio de refacciones, con partes y accesorios para reparaciones menores y mantenimiento corriente efectuado por terceros con 11.9%. De ahí la relevancia de soluciones como Wizeo y Diligo que permiten aminorar la carga económica y la optimización en el gasto de combustible.

Contar con unidades que periódicamente cuenten con mantenimiento y revisión técnica, reduce las pérdidas económicas provocadas por accidentes o perdida de unidades. Asimismo, permite prolongar el tiempo de uso de los tractocamiones y evitar la emisión de contaminantesY por último la capacitación de transportistas, ya que hará más eficiente su conducción, desde formas de mantener cuidados y precauciones al manejar. Tome nota.

Estrellita en la frente para Zimat

Para celebrar sus ya casi 40 años de liderazgo en el mercado mexicano, Zimat Consultores, la firma de consultoría en comunicación y relaciones públicas encabezada por Marta Mejía, Andrea Castro, Federica Ruiz Maza y Sofía Ambrosi, fue reconocida como la mejor firma en la categoría “Public Relations Agency of the Year in Mexico, the Caribbean & Central and South America” por los Stevie Awards 2022, certamen que reconoce los trabajos más destacados en 9 categorías diferentes.

Cada año, este premio recibe más de 12 mil nominaciones de más de 50 países donde el mayor reconocimiento radica en que son sus pares, CEOs de agencias de comunicación en todo el mundo, son quienes califican y premian a los postulados, en esta caso a Zimat. Por cierto es la primera ocasión que una agencia mexicana obtiene el oro a nivel continental. Zimat ese una firma de consultoría que ha sabido innovar en la manera de comunicar a sus clientes con una cultura laboral que favorece a sus consultores de los cuales cerca del 60% son mujeres, además de integrar nuevos servicios con base tecnológica. ¡Enhorabuena!

Del Lobby hasta el WhatsApp

Y ya para terminar le cuento que la proptech mexicana Lobbyfix, liderada por Andrew Kieffer, integrará whatsapp a su plataforma de registro de visitas con presencia en México, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Argenita, Guatemala y Perú. Esta nueva funcionalidad viene para facilitar el ingreso de visitantes en inmuebles al hacer más ágiles las notificaciones a través de la app de mensajería instantánea más usada en el país, que cuenta con 75 millones de usuarios.