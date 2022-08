Segundo año, nueva Jucopo

El próximo primero de septiembre al Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México en esta segunda Legislatura nos toca encabezar el máximo órgano de toma de decisiones del Poder Legislativo de la Ciudad. Gracias al liderazgo y la fuerza que tiene Acción Nacional, nuestro coordinador y diputado Christian Von Roehrich va a estar al frente de la Junta de Coordinación Política.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Ciudad de México al interior de la Cámara de Diputados existe un grupo donde se consensan todas las decisiones políticas para agilizar el trabajo de los legisladores una vez que deban discutir algún tema en el pleno, a este grupo se le conoce como la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Desde que empezó esta legislatura lamentablemente hemos observado un ambiente político tan crispado que no permite que avancemos en los temas prioritarios para la Ciudad. En este segundo año que esta a unos días de comenzar y con la visión responsable del PAN por ser la primera fuerza de oposición de la Capital tenemos que estar promoviendo que se consoliden los cambios urgentes para la CDMX.

La agenda de seguridad, mujeres, animales, educación y la estabilidad política no pueden dejarse de lado simple y sencillamente porque las sesiones se han convertido en un escenario donde cada fuerza política está defendiendo a sus alcaldes.

Si bien el promover que los ataques políticos no generen inestabilidad política para nuestros actores de los ejecutivos locales es prioritario para todas y todos nosotros hay muchos temas que sesión con sesión se dejan a lado porque no somos capaces de priorizar el trabajo legislativo sobre nuestras preferencias políticas.

Es por ello que como Diputada del Congreso de la Ciudad de México hago un exhorto para que en este segundo período las y los diputados estemos concentrados en el trabajo y dejar la política quizás en los últimos puntos del orden del día.

Como tu Diputada del PAN y de Cuauhtémoc he levantado la voz en muchas ocasiones para exhortar al Congreso a terminar el trabajo legislativo más allá si son las cinco de la tarde o no, porque los problemas y necesidades de las y los capitalinos no tienen hora de termino ni están esperando a que nosotros nos vayamos cómodamente a cumplir con nuestra acción política.

La ciudad requiere de legisladoras y legisladores que estemos comprometidos con nuestra labor mas allá de nuestras exigencias de agenda política.

Desde el PAN promoveremos la representatividad de todas las fuerzas políticas pero sobretodo la productividad y el cumplimiento de lo que la ciudad exige. Estamos obligados a ser un órgano legislativo que sea productivo y eficiente.