¿Sabes qué vehículos llegarán durante septiembre a México?

Mazda en Ubeat Live México Edición Zero

Las cifras de la venta de autos en el país inician lo que parece será su mejor temporada del año y pudieran llegar a superar el año pasado por inventarios que están llegando, ya sea de marcas bien establecidas durante años en el país o de reciente ingreso.

Y es que muchos ya tienen inventarios en ciertas líneas de productos, como Mazda con su Mazda 2 que ha incrementado ventas de manera importante, o los de nueva introducción que presumen buenos crecimientos como MG, y que decir de Chirey que reportara en agosto su primer mes de venta y que para iniciar la comercialización de las marcas seguramente han llegado muchos inventarios para llenar sus distribuidoras en esta primera etapa.

Un mensaje positivo es que las presentaciones de autos para el mercado mexicano no han parado y se estima seguirán así durante el segundo semestre.

No ha iniciado el mes y ya sabemos que Chirey no para, estará seguro consolidando su red de distribución en primera etapa y no bastando con la Tiggo 7 y la Tiggo 8 Pro, ahora en septiembre presentará dos productos más, uno de nombre nuevo, el OMODA y el Tiggo 4, lo que catapultará sus ventas, interesante el nivel de volumen que alcance para el cierre de diciembre, sobre todo porque sus inventarios parecen estar más sanos que nunca en el arranque.

Volkswagen nos presentará en los primeros días, un nuevo Virtus, francamente la marca lo ha hecho muy bien con tantas camionetas que ha presentado, son ya seis de ellas nuevas desde la Nivus hasta la Crossport llegando a variedad de segmentos de mercado y con dos mexicanas, la TAOS y la Tiguan, pero ahora se fortalecerá con sedanes, el Virtus vendrá ahora de la India y así conoceremos muchos más atributos de venta y tecnología del auto, lo que sin duda dará participación de mercado a la marca.

En los franceses, sabemos que Renault igual se fortalecerá en sedanes con el nuevo Logan, un auto que sin duda se une a un contingente exitoso del rombo, que cada producto que introduce lo planea tan bien que agota sus inventarios en poco tiempo, veremos Logan ya la próxima semana.

En cuanto a KIA, apenas hace algunos días ya confirmó que en sus distribuidoras está el nuevo Niro y la nueva Soul, pero estará en espera de inventarios para presentar la nueva Sportage, que francamente de las 95,000 unidades que estima vender y así llegar al cuarto lugar de mercado, esta camioneta de llegar en tiempo antes de acabar el año puede fortalecerlos de manera muy importante.

Por cierto, que a nivel mundial septiembre marcará la llegada de la séptima generación del Mustang, que se presentará en el auto show de Detroit, aún con versiones a gasolina, pero siendo de los productos que pocas veces la marca ha decidido eliminar, y en este tesoro es mejor hacerlo para entusiastas que dejarlo fuera, seguramente se vendarán todos los que puedan hacer.

Estas son tan solo algunas presentaciones, pero vendrán muchas más casi de todas las marcas, así que llegan inventarios en ciertas líneas de producto, para que se planee.