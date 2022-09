¿Cómo denunciar a tu agresor? Foro y cifras de violencia contra las mujeres

Una pinta de las cientos que han hecho mujeres durantes las protesta feministas en la ciudad, advierte: Si te pega no te ama. Una pinta en contra de la violencia de género luce en una de las paredes del Palacio Postal. Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo)

Cuando una persona te ataca o te agrede física o sexualmente, tu principal reacción es tener miedo, sentir asco, sentirte culpable, paralizarte, creer que lo que te paso fue tu culpa y al final te sientes lo suficientemente valiente y te atreves a denunciar, el proceso al que te vas a enfrentar va a ser lo mas difícil, complejo y desgastante que has atravesado.

Para el sistema y para las autoridades, la prioridad no es la victima, sino las cifras con las que puedan presumir algún cambio y no es que esto sea malo, pero si la victima no es el centro de cualquier política publica o acción de gobierno difícilmente tendremos el gobierno humanista que nos meremos tener. Y en un país violento y feminista como este, todo lo anterior es gravísimo.

Hace unos días nos enteramos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI que estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 7 de cada 10 ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida. Mujeres que en su mayoria no denunciaron y que hasta hoy siguen y seguiran sufriendo esto

Con el Gobierno Federal y la eliminación de 19 acciones para resguardar la vida de las mexicanas las cifras entre 2018 a 2022 han aumentado, el contexto de altos índices de violencia feminicida y con un presupuesto disminuido en un 55% es urgente exigir cambios para realmente dar resultados a favor de ellas

Por ello como tu Diputada local organicè en el Congreso de la CDMX, el proximo 9 de septiembre, un Foro titulado “Cómo denunciar a tu agresor” en el que Alessandra Rojo de la Vega; Activista, Feminista y Directora General de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo; Ernesto Herrera Tovar; Magistrado integrante de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Aurora Espina; Activista y Escritora; y Emiliano Robles Gómez Mont; Abogado y Titular del despacho Castillo, Robles Gomez Mont Abogados SC, hablaran de su experiencia en casos de violencia contra las mujeres asi como nos ayudaran a señalar los retos y cambios que tienen las autoridades del GOB CDMX asi como el Poder Judicial para sì ser aliados de aquellas valeitnes que se atreven a levantar la voz.

El origen de la violencia no es sólo un sistema de justicia ineficaz sino todavía una educación machista desde la familia. Urge difundir la igualdad de género en la familia. Desde mi trinchera seguiré alzando la voz y presentaré leyes que castiguen a violentadores y sobre todo, que aseguren una atención integral en salud física y mental de las mujeres, este periodo bsucare cambios en esta materia.

Vivas nos queremos, con carpetas judicializadas, agresor castigado, acompañamiento psicologico y con justicia que merecemos.