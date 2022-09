“Amor de tres”, una joya del cabaret

Este sábado fue muy especial porque me tocó ir a ver “Amor de tres”. La cita fue a las 21:00 hrs. en el foro San Rafael, que la verdad, está muy bien, quedó chulísimo con la última remodelación. Entramos unos minutos después de la hora, porque tenían que sanitizarlo, debido a que hubo una función antes.

Y les digo que fue muy especial, porque debutaba en esta nueva temporada alguien que quiero mucho y he tenido la fortuna de trabajar a su lado como su publicista, me refiero a Sugey Abrego.

Y el elenco está espectacular porque la acompaña Latin Lover, Sandra Montoya, Magaly Chávez, Sergio Saldívar, Jenny de la Vega, todos cobijados por la orquesta de Pepe Arévalo. Muy buen trabajo de Sergio Saldívar quien dirige y hace el papel de Simón.

Esta obra es un verdadero cabaret en su máximo esplendor; me recordó a esos gloriosos años del Salón Los Ángeles y Salón Q donde se representaba “Aventurera”. En esta nueva joya vemos que es una historia como dice el título de un “Amor de Tres”, en la que hay conflictos entre Juana “La Cubana” y Carmen “la de la cadenita” en la que se enfrentan por el amor de Pedro Navaja.

A parte de ver un gran show de actores y actrices, podemos disfrutar de grandes coreografías. Este foro se presta muy bien porque se utiliza todo el lugar para representar esta magnífica obra. Señoras váyanse a echar un taco de ojo con el Latin y señores hay bellezas que los dejaran con la boca abierta como mi Sugey. No se la pierdan.

No quería tocar el tema, pero me encantó en documental de Netflix “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal” que está basado en la novela de Jorge Volpi, saben que poco habló de estos temas, pero como evitar no hacerlo, ya que me quede con el ojo cuadrado de ver tanta corrupción e impunidad en el sistema de justicia mexicano.

El caso escaló, por así denominarlo, hasta un conflicto internacional en donde se involucraron los expresidentes Felipe Calderón, de México, y Nicolas Sarkozy, de Francia; y a pesar de que han transcurrido tantos años aún hay preguntas sin resolver. Ver como uno de los periodistas más reconocidos de este país, Carlos Loret de Mola acepta haberse equivocado.

En verdad es maravilloso el trabajo que hicieron Alejandro Gerber, escritor y productor ejecutivo, junto con Pablo Cruz también productor, y el propio Jorge Volpi.

El documental refleja la podredumbre en el sistema de justicia, los medios de comunicación y esas cosas que uno no podría creer que pasen y aunque se cambian de partido político en el poder la cosa es la misma, y si no me creen, nada más vean este gran documental.

