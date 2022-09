Nuestra dependencia del Caribe Mexicano

Tuve la oportunidad de moderar la mesa “Tendencias del Viajero Internacional”, en el marco del B2B Summit 2002 organizado por Grupo Posadas, una de las empresas hoteleras más grandes de nuestro país.

Participaron en la mesa Adriana Gutiérrez, directora de ProColombia en México; Fernando Villalba, consejero de turismo de la Embajada de España en México; Renzo Benavente, especialista en turismo de la oficina de PromPerú en México y; Pascaline Roquemaurel, encargada comercial de Business France en México.

Sin lugar a dudas las experiencias de las oficinas de turismo de Colombia, España, Perú y Francia son muy interesantes, en cada país durante la pandemia se vivió una condición distinta, en la mayoría de ellos hubo apoyos gubernamentales, cosa que en México no existió ni de cerca.

Las oficinas de España y Francia han hecho un trabajo directo desde sus instituciones con el mercado mexicano y desde antes de la pandemia, ha sido sólido y con resultados muy positivos para sus países, en el caso de Colombia y Perú sus esfuerzos también han sido muy buenos a pesar de algunas deficiencias en sus agencias de relaciones públicas de nuestro país, sin embargo, sus cifras también van muy por encima de lo estimado y el turismo mexicano hacia estos dos países va por muy buen camino.

En sentido inverso, hay una clara dependencia turística del Caribe Mexicano, es decir, la concentración de visitantes internacionales sigue siendo en Quintana Roo, algo que habla de una muy buena gestión turística y de promoción tanto del gobernador Carlos Joaquín González, como del director de Consejo de Promoción Turística estatal Darío Flota, así como los secretarios de turismo de esta administración, tanto Marisol Vanegas en el pasado como Bernardo Cueto en la actualidad.

El 46.9 por ciento de los visitantes internacionales entre enero y julio de este año, aterrizaron en el aeropuerto de Cancún, si le sumamos el 1.3 por ciento que aterrizaron en Cozumel, tenemos que el 48.2 por ciento de los visitantes internacionales vinieron al Caribe Mexicano (unos 5 millones 867 mil 419 pasajeros), esta cifra no se alcanza ni sumando los 4 aeropuertos que siguen en la lista: Ciudad de México Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta (entre los cuatro suman menos de 5 millones 500 mil pasajeros para el mismo período).

En otro orden de ideas, el turismo está concentrado en Quintana Roo y de ahí derivamos a dos premisas, o no se están haciendo los esfuerzos correctos por diversificar la oferta turística en México a nivel internacional o, los demás destinos del país no son competitivos en el orden global. En lo personal me quedo con la primera, faltan esfuerzos a nivel internacional.

También hay una clara dependencia internacional hacia el turismo de los Estados Unidos, que nos representa un 65.4 por ciento del total de viajeros internacionales de acuerdo a las cifras de 2022. Colombia nos representa el 4 por ciento; España el 1.6 por ciento; Francia el 1.4 por ciento y; Perú el 1.3 por ciento. La brecha entre el lugar 1 y 2 (Estados Unidos y Canadá), tiene un abismo de un 65.4 por ciento contra un 7.8 por ciento.

Esta dependencia del Caribe Mexicano, por un lado, le pone un reto a la próxima gobernadora Mara Lezama, que tiene un buen equipo y amplio conocimiento sobre el turismo, para continuar con este crecimiento y por otro, un llamado de atención al gobierno federal y a las entidades del país que tienen vocación turística para acelerar la proyección internacional de los destinos. Por cierto, este fin de semana será el último informe del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, será interesante escuchar la síntesis de su administración en materia turística desde dentro.

ATIMEX, otra bala perdida

Otro de los esfuerzos infructíferos por posicionar a México en turismo de aventura a nivel global es la feria llamada ATMEX, este año será en Guanajuato y sigue sin dar resultados en el plano internacional, a pesar de los millones de pesos que cada edición, le cobran por patrocinios a los estados sedes, cifras escandalosas sin resultados tangibles en términos globales.