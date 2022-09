PolíticaConfidencial los dos bandos de Ricardo Monreal

RICARDO MONREAL entre el querer y no poder. Según lo dijo el líder de Morena en el Senado, su más sincera intención es avalar la reforma constitucional a la Guardia Nacional —propuesta por el PRI, pero que beneficia a su partido—, pero adelantó que los números nomás no les dan, pues el tricolor en esa cámara sigue en lo dicho: la militarización no se ampliará otro sexenio. Habrá que ver si no dejan atorada la intención. Por lo pronto, los aliancistas esperan ver qué sucede en el Senado… para finiquitar o no Va por México.

MURILLO KARAM sí está cansado, según dijo su abogado. La icónica frase “ya me cansé” no ha sido en vano, ahora la defensa del exprocurador alegó que ese cansancio es la razón por la que no han apelado la vinculación a proceso que le impusieron por el caso Ayotzinapa y las irregularidades en la investigación del mismo. Vaya vueltas que da la vida, Jesús.

EVO MORALES se hospedará en un hotel boutique propiedad de Grupo Habita, pero eso no es todo, podría degustar los chocolates Rocío, emprendimiento de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hemos visto que en otros eventos los productos son dados a los invitados a Palacio Nacional y ahora coincide que la misma tienda de chocolates está en el mismo edificio que el hotel donde se hospedarán los asistentes a las fiestas de Independencia.

LOS VUELOS en la CDMX nada más no salen del caos. Ahora con los ensayos y ella presentación del Desfile militar del 16 de septiembre, tanto el AICM como el AIFA se la pasan detenidos. Serán casi 5 horas sin actividades las que registre el AICM este viernes, mientras el AIFA ya presentó varios retrasos y hasta vuelos devueltos por los ensayos… así ni para cuándo despeguen.