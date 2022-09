La grandeza de la música

Latin Grammy Foto: Facebook Latin Grammy (Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy )

A través del tiempo, se ha enmarcado la popularidad de la música y sobretodo se ha entendido como es que este arte logra permear en los corazones de la sociedad logrando un impacto positivo que trae de vuelta la alegría y la unión en el mundo.

Es por ello, que no basta con disfrutar de cada una de las cualidades que nos obsequia la música en nuestro día a día, sino que es preciso retribuirle a este arte con una noche especial donde cientos de músicos se reúnan para ser condecorados por su labor en esta industria.

Así es como surge el Grammy, un reconocimiento que a través de los años ha buscado resaltar esa grandeza que la música le proporciona a los seres humanos en lo largo y ancho del globo terráqueo. Por tanto, The Recording Academy ha premiado durante décadas a esos artistas que han entregado su esencia al mundo.

Sin embargo, no es un secreto que nuestra música y la del resto de América Latina, posee una diversidad inmensa y aunque en un inicio se vio inmersa en la gran ceremonia del Grammy, desde hace veintitrés años, podemos celebrar que la música latina tiene su propia gala para conmemorar los ritmos, los sonidos, las letras y la algarabía que nos produce.

De esta forma, es que tuve la oportunidad de charlar con Manuel Abud, CEO de los Latin America Recording, institución que año con año se encarga de la realización del Latin Grammy y que nos cuenta el verdadero significado detrás de este galardón.

“El Grammy es una asociación de miembros porque primero es La Academia, ya que el Latin Grammy es el resultado de la gran labor que lleva a cabo de esta Academia de músicos pero también es el máximo estandarte de excelencia a la música latina”.

Por tanto, se comprende que así como esta industria trata de resistencia, persistencia y esencia y no de popularidad, el Latin Grammy también va más allá de lo comercial, pues reconoce cada año, la labor de esos artistas que han dejado huella y que han permeado en las almas del mundo con sus canciones.

“Es un premio de industria que es muy importante para el público y porque es muy importante para el artista”.

Y me parece exquisito que podamos tener una ceremonia que celebre a la música latina por que la música latina no es única, tiene una diversidad enorme y es tan grande que hace veintitrés años se vio la necesidad de crear una Academia que premiara exclusivamente a la música latina porque no podía englobársele sólo en el Grammy tradicional.

Ahora bien, no es lo único que debemos destacar de esta gala que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, ya que un mexicano que ha entregado su vida a la música en trayectoria, cuerpo y alma, será nombrado persona del año.

El gran Marco Antonio Solís, será quien se corone este año como “Person of the Year” gracias a la labor que ha tenido no sólo en esta industria, sino a la huella que ha dejado en este mundo como persona.

“Leyenda viviente y además un tipo cuya genialidad y su sensibilidad son indiscutibles y además posee una humildad que lo ha mantenido consciente de donde viene y lo ha escalado hasta donde está. Estoy muy orgulloso de que nuestra Academia lo haya nombrado persona del año”.

Y es que no cabe duda de que este hombre ha inspirado a millones durante décadas y la ceremonia del Latin Grammy es lo que promete, generar inspiración en aquellos televidentes que ven a su artista favorito recibir el gramófono y que sabe que tras las grandeza de la música, cualquier sueño puede hacerse realidad.