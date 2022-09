Debate Fuerzas Armadas: La seguridad debe priorizarse

Es necesario que las Fuerzas Armadas continúen colaborando en las tareas de seguridad en todo México. Es necesario dotar más herramientas al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la seguridad del país.

Si bien en el gobierno del Presidente han disminuido los asaltos, los asesinatos, no estamos todavía conformes con la situación de seguridad que impera en el país porque la policía se encontró mucho más corrompida de lo que imaginábamos.

Es por esta razón que se recurrió a que contáramos con el apoyo de las Fuerzas Armadas que tienen otro tipo de disciplina, otra estructura. Que apoyen en labores de seguridad tranquiliza a ciertas poblaciones.

El debate actual es si las Fuerzas Armadas dejan de tener actividades para apoyar la seguridad en el país, o continúan teniéndolas.

Ha habido encuestas nacionales donde el 80 % de la gente quiere que las Fuerzas Armadas continúen ayudando en labores de seguridad. ¿En quién confiamos más: en las Fuerzas Armadas o en la Policía Municipal o la Policía Estatal?

En lo particular; y en mi condición de Senador de la República anuncio que en cada reunión que tenga, en cada plaza pública que visite le consultaré a la gente sobre este tema y estaré informando el resultado de estas consultas.

El Presidente ha promovido que se le consulte al pueblo, no tiene porque ser solo una decisión de los senadores, también el pueblo tiene que dar su opinión al respecto. Es el pueblo quien debe opinar sobre la continuidad o no de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad del país.

La discusión que se está dando en el Senado de la república se refiere al tiempo en que las Fuerzas Armadas deben seguir ayudando en temas relacionados con combatir la al crimen organizado en nuestro país.

Actualmente la ley dice que hasta abril de 2024 deben permanecer las Fuerzas Armadas; nosotros coincidimos en que este plazo de debe ampliar hasta el 2028.

El año 2024 no es una buena fecha para que se retiren las Fuerzas Armadas de estas tareas, se trata de una etapa en que inicia el proceso electoral nacional para definir quién será el próximo presidente o presidenta de la república.

¡Imaginemos que en ese momento fundamental se retiren las Fuerzas Armadas de la seguridad en el país!, además en octubre la nueva presidenta de la República o el nuevo presidente de la República tomarán posesión de su cargo.

No es conveniente entonces, que quien asuma las riendas del país no cuente con ese respaldo o andamiaje de las Fuerzas Armadas para garantizar una transición en calma entre un gobierno y otro evitando un desajuste.

Es necesaria una reflexión honesta acerca de qué es lo que más le conviene al pueblo, si es realmente sensato que en abril de 2024, en pleno proceso electoral, se retire a las Fuerzas Armadas del territorio o no.

Por un lado los opositores se quejan de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador revele la lista de los senadores que están en contra de ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; y por otro “denuncian” a senadores de oposición por respaldar la iniciativa.

Así los contras a la 4T ¡Bien congruentes! Seamos sensatos y prioricemos el bienestar de las y los mexicanos; y si tienen una mejor propuesta ¡Pues preséntela!

Ojalá reflexionen y no sigan politizando la seguridad del pueblo de México. Sabemos que a la oposición, a la derecha no le gusta que se le consulte al pueblo de México, les da mucho miedo que la gente opine, no son democráticos.

Insisto en que dejemos a un lado el discurso político y centrémonos propiamente en la seguridad de las y los mexicanos; ese debe ser el centro de esta discusión.