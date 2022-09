“Los guajolotes salvajes” nunca fueron bellos

¡Una vez más Morris Gilbert se aventó un 10! Con la obra “Los guajolotes salvajes”; aparte de tener un magnífico elenco con Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatriz Moreno, Sergio Lozano, y Alexa Martín; también tiene un estupendo texto de Christopher Durang. Con la traducción y adaptación de María Renée Prudencio y la sublime dirección del maestro Enrique Singer. La historia se basa en la vida de Vania, Sonia y Masha (tres hermanos bautizados así en honor de los personajes de Chejov, por sus padres que eran amantes del teatro). Los dos primeros viven en Cholula, Puebla y estuvieron al cuidado de sus padres durante mucho tiempo hasta que fallecieron, la casa familiar es sostenida económicamente por Masha, quien es una superestrella de la televisión. Sin previo aviso la actriz aparece de la nada con su joven pareja. Y la vida de todos da un giro de 360 grados. Para esto en la casa tienen a Casandra, la trabajadora doméstica, que posee dotes proféticas. Al término de la obra nos quedamos con una profunda reflexión sobre lo importante que es la familia, sobre las cosas simples que están frente de nosotros y que por problemas que no queremos afrontar, no nos damos cuenta y no las disfrutamos. Esta obra se presenta todos los fines de semana en el Teatro López Tarso, Centro Cultural San Ángel.

Para mi asombro vi otra obra con la gran Beatriz Moreno titulada “La sombra”. A como trabaja esta mujer. Relata la trágica historia de una pintora y escritora que en su tiempo fue exitosa vive ahora separada del mundo hasta que un periodista le solicita entrevistarla sobre su obra más preciada y ella acepta con emoción. Pero esta conversación los lleva a hechos, relatos y verdades que ninguno de los dos imagina. Quien participa también en este montaje es José Montini, que hace una dupla fascinante y que el final es tan inesperado que en verdad te saca varias lágrimas de lo bella que es esta historia. El dramaturgo es Salvador Ignacio y la dirección de Gabriela Lozano. En serio es una caricia al corazón y que la justicia siempre llega en su tiempo y forma.

Por último, pero no menos importante, quiero seguir aplaudiendo a “Las meninas”, acaba de terminar su quinta entrega de Hernán Cortés, nuestro primer villano. La verdad alcance los boletos arañando porque para fortuna de esta gran compañía, siempre está lleno el teatro, eso me da mucho orgullo, ya que arriba de escenario se rompían en mil pedazos y dando el 100% en cada función. La música esta de lujo con unas versiones sublimes de canciones de Lady Gaga, José José, Amanda Miguel, y de más, hacen que esta puesta en escena la gente se ponga de pie y llenen de aplausos la sala, para agradecer el trabajo de estos estupendos actores: Luis Huitron, Gina Granb, Christian Escorcia, Norma López, Jean Carlo Santamaría, Marvin Ortega, César Baqueiro, Diego Llamazares. Pero este próximo seis de octubre estrenan “Sor Juana, Yo, la peor del mundo”. No saben las ganas que tengo de ver este nuevo capítulo de la historia de nuestro México contada por estas exquisitas damas. Y quiero agradecer a Hugo Isaac Serrano por hacer la historia tan entretenida, eres un genio al igual que tu equipo; que ya son muy famosas y porque son tema de conversación en fiestas, elevadores, restaurantes, etc. Recuerden que sólo estarán hasta el 10 de noviembre. Así que vayan comprando sus boletos porque yo casi me quedo sin verlas.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.