PolíticaConfidencial Enmendan la plana a la Cámara de Diputados

LORENZO CÓRDOVA y el INE lograron que el Poder Judicial ordenara enmendar la plana a la Cámara de Diputados y revertir el recorte al presupuesto. Pero la mayoría de Morena aplicó la clásica “a mi no me vengan con que la ley es la ley” y desde la Comisión de Presupuesto mantuvieron su decisión… como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno es que “la venganza no es mi fuerte”, como proclaman. Que si así fuera…

ALEJANDRO A(m)lito Moreno, presidente del PRI, le cubre un manto moreno protector. Resulta que hace unos meses el partido oficial se desgañitaba en contra del dirigente del PRI. Pero de pronto en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados parecen haber puesto hielitos al asunto… para no perder de vista.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O, titular de la SHCP, confirmó que los pasivos de deuda se están pagando… con parte de los fideicomisos que ordenó AMLO desaparecer. ¿Pues no eran para los más desfavorecidos?

UNAM, IPN, ¿de quién es la mano? Desde hace un año lo intentaron, pero apenas salíamos de la pandemia por covid. Pero ahora los paros y protestas en escuelas y facultades de la Universidad y del Poli se acentúan. Y ven manos “acorcholatadas” en el movimiento. Ojalá y no…