Reforma electoral, plan B

Hace unos días cuando se pensaba que por la alianza legislativa entre PRI y Morena en la cámara de diputados pasaría la reforma constitucional que dejaría al ejército en las calles hasta 2028, se hablaba que la siguiente modificación a la carta magna sería la que afecta a los órganos electorales, quitar al consejo del INE y crear un nuevo organismo.

Ahora después del atorón legislativo que impidió que pasara la reforma al uso de las fuerzas armadas en labores policiacas 6 años más, se habla ya de un plan B que consistiría en buscar presentar una reforma legal, que cambie algunos aspectos del sistema electoral, con la mayoría simple de Morena.

¿Que no se puede modificar si no hay reforma constitucional?, en primer lugar el INE se queda, no cambiaría a Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que proponía el presidente; el número de integrantes del Consejo se quedaría en 11 y no en 7 que decía la propuesta, la forma de elegirlos sería a través de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados como hasta ahora, sin que el pueblo los vote de forma directa; el monto que reciben los partidos de financiamiento público no se podrá disminuir. Todos estos temas están plasmados en el artículo 41 constitucional.

¿Que si se pudiese modificar en la Ley electoral? Se podría avanzar en la implementación de la votación electrónica para 2024 como la que tiene Brasil y que usará en próximos días, se podrían también establecer en la ley las cuotas para los grupos en desventaja política; como los de comunidades indígenas, personas con alguna discapacidad, residentes en el extranjero y miembros de la comunidad LGTB; cuotas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció mediante acciones afirmativas en 2021.

En la ley se podría establecer que la violencia política de género será causal de nulidad de la elección y reglamentar el registro y las sanciones para quien la haya realizado; este tema es urgente ya que como dijo la Magistrada Mónica Soto hace unos días en Chiapas, entre más se avanza en candidaturas para mujeres más crece la violencia en su contra, principalmente a nivel municipal.

Por último, se pudiera establecer el voto desde el extranjero para elegir presidentes Municipales y alcaldes, mejorar el modelo de obtención de la credencial para votar en Consulados y facilitar el registro y voto para los connacionales sin pedirles el domicilio. Al final de haber un poco de voluntad, se podrían aprobar reformas para mejorar nuestro sistema democrático, hacerlo más incluyente para los de abajo y no para destruirlo desde arriba.