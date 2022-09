El corazón de un artista

A lo largo de los años he aprendido que la verdadera esencia de un artista está en su corazón, pues entre más noble y humilde sea, más puertas se le abren a lo largo de su camino. Y es que en una industria tan competitiva como lo es la de la música, destacan aquellos aguerridos y que, sin importar la fama, la fortuna o los logros, siguen conduciéndose en su trayectoria con estandarte de humildad.

Tal es el caso de Carolina Ross, una chica que ha dedicado su vida a perseguir su sueño más grande y a darle día con día un nuevo significado a su trayectoria artística. La originaria de Culiacán, ha conseguido poner su nombre en lo alto gracias a su esfuerzo y a la bella voz que la caracteriza, logrando así colocarse en la cima y seguir triunfando en lo que más ama.

Es así como su inquieta esencia y sus ganas de seguir adelante, la llevaron a perseguir un anhelo nuevo: entonar el Himno Nacional Mexicano en una de las peleas más importantes de Saúl “El Canelo” Álvarez.

Con un mensaje de admiración a través de su cuenta de Instagram y la cosquilla de llevar su voz a un evento deportivo tan icónico, le dieron la suerte para cumplir lo que empezó como un reto en su vida.

“La verdad es algo que yo siempre comparto con la gente, porque soy bien aventada en el buen sentido y yo siempre ando picando piedra para cachar las oportunidades que salgan y yo recuerdo que le escribí por Instagram felicitándolo porque ganó su pelea y le dije que en mi casa lo admirábamos mucho y que sería un honor para mi entonar el himno en una de sus peleas”.

Y es precisamente esa filosofía, la que le ha permitido alcanzar sus sueños y la que la llevó a Las Vegas el pasado 17 de septiembre para entonar con respeto uno de los más grandes símbolos de la nación y poder hacerlo a un lado de una de las figuras que tanto admira.

“Mi mamá siempre me ha dicho que el NO ya lo tienes y que hay que ir por el si y de la nada que me responde y me dijo de <<vamos viendo para el año que viene>> y en mayo me dio pena escribirle y que bueno porque la gente espera mucho la pelea de septiembre y en agosto le mandé mensaje haciéndole saber que estábamos en la disposición y pasaba el tiempo y le hablaba y no había respuesta y nos decía que ya tenía comprometido el espacio pero que nos disculpara y de la nada, me marca mi manager y que siempre si íbamos a irnos a Las Vegas a hacer este sueño realidad”.

Esto, nos demuestra que los sueños son instantes y parpadeos y que se presentan frente a ti en el momento perfecto para hacer destellar tu corazón y que los tomes con entusiasmo y pasión.

Por ello, es que Carolina Ross ha dado mucho de que hablar con respecto a su calidad artística, pues la nobleza de su corazón, su pasión y su inigualable voz le han otorgado un lugar especial en la memoria de su público.

“La verdad es que no ha sido fácil porque ser artista independiente es siempre estar picando piedra y detrás de mi no hay una gran disquera, ni hay inversionistas y detrás de Carolina Ross hay un gran equipo y es gente buena que me cuida y me quiere”.

Así que no hay duda de que Ross a su corta edad, ha sabido enfrentar todos los retos que se le ponen enfrente y con ello ha conseguido hacer sus sueños cumplirse para demostrarse a ella y a su gente, de lo que en realidad está hecho el corazón de un artista.